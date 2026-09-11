Sepultan más de 100 cuerpos en fosa común de Ciudad Juárez

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua sepultó 117 cuerpos en una fosa común, ya que no identificados ni reclamados por nadie, la inhumación se realizó en Ciudad Juárez.

Personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses llevó a cabo los trabajos correspondientes para la obtención de datos post mortem, incluyendo el perfil genético, para su posterior identificación.

Los 117 cuerpos corresponden a personas adultas, ocho son mujeres, cuya causa de muerte fue natural; en tanto, de los 109 hombres, 65 murieron por causas naturales, tres en accidentes y 41 en circunstancias violentas.

Los cuerpos, que permanecían resguardados en el Servicio Médico Forense (Forense), algunos desde el año 2022, fueron inhumados en fosas individuales, que se localizan en un área especial en el Panteón Municipal San Rafael.

El perito coordinador de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en la Zona Norte, Héctor Jácome Hernández, explicó que se cuenta con cada uno de los expedientes que contiene la información de huellas dactilares, fotografía post mortem, detalles de la ropa que portaban al momento de la muerte, odontología forense, resultado de la necropsia y otros datos periciales.