Salud de Baja California refuerza prevención y coordinación sanitaria con la llegada de Dagoberto Valdés

La Secretaría de Salud de Baja California inició una nueva etapa bajo la conducción del Dr. Dagoberto Valdés Juárez, quien asumió la titularidad de la dependencia en agosto, después de haber encabezado la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California (COEPRISBC) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado (ISSSTECALI).

A su llegada, además de los retos propios de la atención médica, deberá enfrentar complejidades derivadas de la diversidad geográfica y climática de Baja California, donde las condiciones meteorológicas pueden variar significativamente entre regiones, con lluvias en algunas zonas y temperaturas extremas en otras. Por lo que el fortalecimiento de las acciones de prevención de riesgos sanitarios asociados a fenómenos meteorológicos será clave durante su administración.

La atención preventiva cobra especial importancia ante los efectos que pueden generar las lluvias y las olas de calor. En este escenario, la Secretaría ha iniciado acciones de vigilancia y prevención relacionadas con la calidad del agua, los alimentos y el saneamiento.

Coordinación con COFEPRIS

En este contexto, una de las primeras acciones de vinculación del nuevo secretario fue reunirse con el comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Dr. Víctor Hugo Borja Aburto, para abordar asuntos relacionados con la protección contra riesgos sanitarios en Baja California.

La reunión tiene relevancia por el papel que desempeñan las autoridades sanitarias federal y estatal en la prevención de riesgos que pueden afectar a la población, pero también para el fortalecimiento de la industria de los servicios médicos, un motor de desarrollo del estado de Baja California, pues genera una derrama económica superior a los 2 mil millones de dólares anuales y atrae alrededor de 2.8 millones de visitantes al año, de acuerdo con cifras del Gobierno del Estado. Por ello, la coordinación con la COFEPRIS permitirá alinear acciones, compartir información y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que requieren control e intervención sanitaria.

El encuentro adquiere además un significado particular por la experiencia previa de Valdés Juárez al frente de COEPRISBC, responsabilidad desde la cual estuvo involucrado directamente en tareas de vigilancia y regulación sanitaria. Ahora, desde la Secretaría de Salud, esa experiencia se incorpora a una agenda más amplia que comprende tanto la prestación de servicios médicos como la prevención y protección de la salud pública.

El reto para la nueva administración sanitaria será mantener esta coordinación y traducirla en acciones concretas para los bajacalifornianos: prevenir riesgos, responder oportunamente ante contingencias y fortalecer la capacidad de las instituciones de salud para proteger a la población.

Más que un cambio de titularidad, la llegada de Valdés representa la oportunidad de integrar dos dimensiones que resultan esenciales para la salud pública: la atención de las enfermedades y la prevención de los riesgos que pueden poner en peligro a las comunidades.