Iglesia católica pide a autoridades de México trato digno y sepultura para bebés abandonados

En México cada semana nos enteramos por lo menos del hallazgo de un bebé muerto y abandonado en la vía pública, en algún basurero, alcantarilla, terreno baldío o incluso en el interior de un baño público.

La frecuencia de los crueles descubrimientos son la cara de una preocupante cifra negra que mantiene por años en centros forenses los restos de seres condenados al anonimato, a la no identidad y muy seguramente a la fosa común.

Frente a la dura realidad, la Iglesia católica decidió solicitar a los gobiernos y autoridades de todo el país generar procedimientos en el marco de la ley que den un trato digno y de respeto a los restos de bebés que por alguna razón jamás serán reclamados y de los cuales se desconoce su origen.

El llamado de la iglesia expuso que si bien hay algunos lugares en México - como asociaciones o apostolados - en los que se honra la memoria y el recuerdo de los pequeños abandonados, no son suficientes y la sociedad y las autoridades están obligadas a no tratar como desecho los restos de los niños y niñas que sufrieron ese destino.

"Desde la Iglesia, creemos que esta posibilidad debería abrirse y facilitarse en todo el país, y no solo en algunos lugares. Por tanto, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias, forenses y de los gobiernos locales para establecer mecanismos que, una vez cumplidos todos los procedimientos legales y periciales correspondientes, permitan entregar los cuerpos o restos de bebés no reclamados a instituciones y asociaciones debidamente acreditadas que estén dispuestas a darles sepultura" se planteó este domingo.

La solicitud dirigida a las autoridades de todo el país aclara que "no se trata de entrar en la discusión sobre las circunstancias que provocaron cada muerte", sino de reconocer que "el cuerpo humano, después de la muerte, debe ser tratado con respeto, por su propia dignidad humana".

"Un sitio así podría convertirse también en un espacio de memoria, oración y consuelo para tantas madres, padres y familias que han atravesado una pérdida que muchas veces viven en silencio (...) la dignidad de toda persona comienza desde la concepción, pero incluso quienes no comparten nuestra fe pueden reconocer que la muerte no convierte un cuerpo en desecho" se afirmó.

Por ignorancia tampoco reclaman restos

Aún cuando la muerte de un recién nacido o en avanzados meses de gestación es uno de los acontecimientos más dolorosos para la mayoría de las personas, en México es frecuente el hallazgo de pequeños abandonados; también ocurre que por ignorancia las familias que han atravesado por una pérdida gestacional no solicitan los restos de su hijo o hija a las autoridades y en consecuencia no lo sepultan.

En ese sentido, la Iglesia católica recordó a las autoridades y sociedad que hay experiencias positivas que pueden coadyuvar a dar respeto y dignidad a los bebés abandonados y no reclamados por nadie.

"Hay asociaciones y apostolados que, mediante acuerdos con autoridades locales y siguiendo los procedimientos legales correspondientes, reciben los cuerpos de bebés que fueron abortados o que no fueron reclamados para ofrecerles una sepultura digna. Ellos no buscan sustituir a las familias ni obstaculizar investigaciones judiciales o sanitarias. Su valiosa labor es hacerse cargo de aquellos pequeños por quienes nadie más lo hace" reafirmó el llamado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud indican que la Ciudad de México, Jalisco, el Estado de México y San Luis Potosí encabezan - por diversas causas - la lista de bebés abandonados con vida y fallecidos.