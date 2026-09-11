Aseguran más de 10 kilos de metanfetamina en aeropuerto de Toluca

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó un cargamento con más de 10 kilogramos de presunta metanfetamina en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca.

El aseguramiento fue resultado de trabajos de inteligencia aduanera, análisis de riesgo y revisiones operativas aplicadas a mercancías que ingresan y transitan por instalaciones aeroportuarias.

Durante la inspección, personal especializado localizó 20 bolsas de plástico que contenían un líquido amarillento, cuyas características eran compatibles con presunto clorhidrato de metanfetamina.

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El cargamento alcanzó un peso aproximado de 10.69 kilogramos y, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, tenía como punto de procedencia Morelia, Michoacán.

La detección se produjo a partir de los mecanismos de gestión de riesgo y vigilancia implementados por la ANAM, los cuales permiten identificar operaciones que presentan inconsistencias o requieren una revisión especializada.

Estos procedimientos incluyen el análisis de documentación, perfiles comerciales, rutas de traslado y otros elementos relacionados con las operaciones de comercio exterior.

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La dependencia señaló que el trabajo coordinado con elementos de la Guardia Nacional permitió dar seguimiento a la operación y reforzar las medidas de control dentro de la terminal aérea.

Además del aseguramiento de la sustancia, las autoridades realizaron una revisión integral de la documentación relacionada con el envío, con el objetivo de establecer su trazabilidad y determinar el origen, destino y posibles responsables de la operación.