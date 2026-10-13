Conflicto entre “chapitos”, causó confrontación en “El Castillo”

Una pelea entre integrantes de la facción del cártel de Sinaloa conocidos como “Los Chapitos” provocó el enfrentamiento que dejó un saldo de al menos 12 personas fallecidas al interior del penal de Mazatlán, confirmó el secretario de seguridad, Omar García Harfuch.

“De los reportes preliminares que tuvimos como gabinete de seguridad fue que una persona que tenía un liderazgo importante dentro del centro penitenciario del mismo grupo criminal de la facción de los “los menores” o de “los chapitos” fue liberado y al quedarse estas pandillas del mismo grupo, del mismo bando (…) tuvieron una riña con armas de fuego que fue una escalada. y fue lo que provocó la riña.

Ya hay eh traslados programados, ya se realizaron, como lo informamos, varios traslados y ahorita ya está bajo resguardo de bajo resguardo federal”, explicó García Harfuch.

Destacó que ha habido un reforzamiento tanto de vigilancia como de estado de fuerza por parte de la Guardia Nacional y se efectúan revisiones constantes en ese centro penitenciario.

El funcionario explicó que en el sistema penitenciario de todo el país se han realizado tres mil 275 traslados de reos a cárceles para reducir la sobrepoblación o evitar situaciones de riesgo.

Durante la actual administración se han realizado 10 mil 513 revisiones ordinarias en penales, y 31 operativos extraordinarios en los que fueron asegurados más de 306 mil objetos y sustancias prohibidas para impedir su utilización al interior de los centros penitenciarios.