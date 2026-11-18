La Secretaría de Educación Pública (SEP) respaldó la decisión de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de mantener la elección de su próximo rector o rectora mediante voto universal y directo, luego de que el Consejo Universitario revirtiera la disposición que pretendía aplazar este mecanismo para el periodo 2027-2031.

Con esta determinación, la comunidad universitaria nicolaita podrá participar por primera vez en la elección de su máxima autoridad mediante sufragio universal y directo, conforme al modelo derivado de la reforma aprobada en 2025.

En un comunicado emitido este miércoles, la SEP consideró positiva la decisión del Consejo Universitario y refrendó que las instituciones públicas autónomas tienen la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, de acuerdo con sus leyes orgánicas y el artículo 3 constitucional.

El pronunciamiento ocurre después de que la modificación legislativa que pretendía posponer la aplicación del nuevo mecanismo para la sucesión rectoral provocara el rechazo de autoridades universitarias y organismos de educación superior, al considerar que estaba en juego la autonomía de la institución.

El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia, advirtió el pasado 12 de noviembre que en al menos cuatro o cinco universidades del país gobiernos estatales han intentado intervenir en decisiones que corresponden a la vida interna de las instituciones, particularmente en los procesos de designación de rectoras y rectores.

Explicó que estas presiones no necesariamente ocurren mediante la imposición directa de una persona, sino a través de modificaciones a las leyes orgánicas o reglamentos universitarios para incidir en los procedimientos de elección y favorecer o impedir determinados perfiles.

Ese mismo día, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, también expresó preocupación por el caso michoacano y advirtió sobre la tentación de algunos gobiernos estatales de intervenir en las universidades y revertir los avances en materia de autonomía.

“Eso sí nos habla de una tentación de varios gobiernos estatales por intervenir en las universidades y por revertir las conquistas que se han logrado en materia de autonomía universitaria”, afirmó.

Lomelí señaló que la situación de la Universidad Michoacana era particularmente preocupante, aunque aclaró que la UNAM mantenía una buena relación con los gobiernos federal y locales.

Ante este escenario, la SEP sostuvo que la autonomía universitaria no constituye un privilegio ni una concesión de los gobiernos, sino un atributo fundamental de las sociedades democráticas que garantiza las libertades de cátedra, investigación y difusión de la cultura.

La dependencia agregó que respeta las decisiones de las comunidades universitarias y los mecanismos que fortalecen su autogobierno, en un contexto en el que la intervención de autoridades estatales en los procesos de sucesión de las rectorías ha generado alertas entre las instituciones de educación superior.