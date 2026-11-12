Gobernadores han intentado intervenir en cuatro o cinco universidades: ANUIES

En al menos cuatro o cinco universidades del país, gobiernos estatales han intentado intervenir en decisiones que corresponden a la vida interna de las instituciones, particularmente en los procesos de designación de rectoras y rectores, advirtió el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis González Placencia.

Al referirse al conflicto en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y al pronunciamiento de respaldo que suscribieron varias rectorías, señaló que las presiones de los gobiernos estatales sobre las universidades autónomas se han presentado en los últimos años.

Explicó que estas intervenciones no necesariamente consisten en que un gobernador proponga directamente a una persona para ocupar la rectoría, sino en intentos de modificar las leyes orgánicas o los reglamentos universitarios para incidir en los procedimientos de elección y favorecer o impedir la llegada de determinados perfiles.

La autonomía universitaria, recordó, comprende la facultad de las instituciones para elegir a sus propias autoridades. Por ello, consideró que las modificaciones impulsadas desde los congresos estatales para alterar esos procedimientos constituyen una violación a ese principio.

Aunque reconoció que existen entre cuatro y cinco casos, evitó identificar a las universidades involucradas, al argumentar que algunas de esas diferencias han comenzado a resolverse y que actualmente se encuentran en negociación los presupuestos de las instituciones.

El secretario también se refirió al mecanismo para renovar la dirección general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que contempla una consulta a la comunidad para integrar una lista de tres mujeres y tres hombres, de entre quienes la presidenta Claudia Sheinbaum designará a la persona titular.

Consideró que se trata de un mecanismo intermedio e innovador, porque permite que la comunidad participe en la definición de los perfiles, aunque la facultad de designación corresponde a la titular del Ejecutivo federal.

En otro tema, advirtió que el incremento presupuestal de 3.2% para las universidades públicas estatales resulta inferior a la inflación, una situación que, sostuvo, genera pérdidas acumuladas y limita la capacidad de las instituciones para mantener su infraestructura y contratar profesores.

Explicó que entre siete y ocho de cada diez pesos del presupuesto universitario se destinan al pago de salarios, por lo que el margen para cubrir otros gastos es reducido. El impacto, añadió, es mayor para las instituciones que arrastran adeudos con el Servicio de Administración Tributaria, el IMSS y el ISSSTE.

Universidades deben escuchar a sus estudiantes

Además, llamó a las autoridades universitarias a fortalecer los mecanismos de diálogo con los estudiantes, al considerar que las demandas que surgen en los planteles deben ser escuchadas y atendidas antes de que escalen a conflictos mayores.

Recordó que las universidades son espacios donde la inconformidad y la movilización estudiantil forman parte de su dinámica, pero subrayó que la respuesta institucional debe ser la escucha y la construcción de acuerdos, no el silenciamiento de las protestas.