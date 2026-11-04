Universidad Michoacana amanece cerrada por paro indefinido

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) amaneció este miércoles 4 de noviembre con sus instalaciones cerradas y sin actividades académicas habituales, luego de que entrara en vigor el paro indefinido de labores anunciado por la institución en protesta contra una reforma aprobada por el Congreso de Michoacán sobre la elección de su próximo rector o rectora.

Desde las primeras horas del día, los accesos a Ciudad Universitaria, ubicada sobre la avenida Francisco J. Múgica, permanecieron cerrados, lo que impidió el ingreso de estudiantes y docentes. La suspensión también modificó la actividad habitual en otros espacios universitarios.

La medida fue anunciada la noche del martes, después de que diputados locales aprobaran una modificación que establece que la designación de la próxima persona titular de la Rectoría se realizará mediante la Comisión de Rectoría.

La decisión legislativa generó inconformidad en la comunidad universitaria, debido a que un día antes la Universidad había votado por un nuevo mecanismo de elección sin la intervención de dicha comisión, cuya aplicación estaba prevista para 2027.

UMSNH anuncia paro indefinido en defensa de su autonomía

A través de un mensaje difundido la noche del martes, la Universidad Michoacana confirmó el inicio de las acciones de protesta a partir de este 4 de noviembre.

"La Universidad Michoacana emprenderá acciones de protesta, incluido un paro indefinido de labores a partir del 4 de noviembre. La defensa de la autonomía es una causa que nos convoca a todas y todos", señaló la institución.

En la imagen que acompañó el anuncio, la Casa de Hidalgo acusó que su autonomía había recibido un golpe que consideró mortal, en referencia a la aprobación de los cambios legislativos por parte de los diputados locales.

La inconformidad se centra en lo que la comunidad universitaria considera una intervención del Poder Legislativo en decisiones que corresponden a la vida interna de la institución.

Estudiantes se concentran afuera de Ciudad Universitaria

El cierre de las instalaciones provocó que grupos de jóvenes se congregaran en los alrededores de la Universidad Michoacana.

Algunos estudiantes acudieron para conocer los alcances de la suspensión de actividades, mientras que otros manifestaron su preocupación por las afectaciones que el paro podría ocasionar en sus clases y actividades académicas.

También se registró la presencia de otro grupo de jóvenes sobre la avenida Tata Vasco, frente a la Facultad de Derecho, donde se concentraron en medio de la incertidumbre por la continuidad de las actividades universitarias.