SEP reprueba hechos de violencia en el Colegio de Bachilleres Plantel 6

La Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, dio a conocer que rechaza completamente los actos de violencia que se presentaron en el Plantel seis del Colegio de Bachilleres.

El Colegio de Bachilleres número seis, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, sufrió un ataque por un grupo de encapuchados que ingresaron buscando a un maestro. En el ataque, los agresores detonaron petardos al interior del colegio y realizaron destrozos, posteriormente llegaron las autoridades.

La inconformidad del grupo surge luego de las denuncias, sobre presuntos casos de abuso sexual, presentadas contra un profesor del plantel.

Por su parte, la SEP refrenda su compromiso con la seguridad y la integridad de las y los estudiantes, así como con la construcción de entornos escolares seguros. La dependencia también reitera que ningún acto de violencia es justificable.

Además, hace un llamado a privilegiar el diálogo y las vías institucionales y legales para atender cualquier conflicto.