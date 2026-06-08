CNTE propone trasladar cuentas individuales a Décimo Transitorio para resolver conflicto

La Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) propuso incorporar a los trabajadores que actualmente cotizan bajo el esquema de cuentas individuales al régimen del Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE como una posible ruta para resolver el conflicto relacionado con las pensiones, al tiempo que aseguró que el paro magisterial no tiene como objetivo extenderse hasta el final del ciclo escolar.

Durante una conferencia de prensa, Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9, afirmó que la propuesta busca garantizar una pensión vitalicia a los trabajadores del Estado y abrir una alternativa distinta al modelo basado en las Afores.

Explicó que “una propuesta que está haciendo la Sección 9 para resolver este conflicto es que podamos pasar todos al Décimo Transitorio”.

De acuerdo con el dirigente magisterial, el planteamiento consiste en trasladar los recursos acumulados en las cuentas individuales hacia el esquema previsto en el Décimo Transitorio, sin que ello implique retirar recursos de los trabajadores o exigir nuevas aportaciones gubernamentales.

Lo que estamos diciendo es que lo que ya tienen los trabajadores ahorrado pase al Décimo Transitorio. No estamos diciendo que el gobierno meta más dinero”, sostuvo.

Hernández precisó que la iniciativa aún corresponde a la Sección 9 y no constituye una postura formal de toda la Coordinadora Nacional, aunque consideró que podría convertirse en una base para avanzar en las negociaciones con el gobierno federal.

El líder sindical cuestionó además los argumentos sobre la presunta inviabilidad financiera de modificar el sistema de cuentas individuales y aseguró que el magisterio cuenta con información para debatir públicamente el funcionamiento de las Afores.

Nosotros tenemos otros datos. Podemos demostrar cuánto tiene cada Afore y cuánto gana”, afirmó.

La propuesta surge en medio de las negociaciones entre la CNTE y el gobierno federal para atender las demandas centrales del movimiento, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa.

Aunque reconoció que no ha habido nuevas reuniones con las autoridades desde la semana pasada, Hernández aseguró que los canales de comunicación permanecen abiertos y que el movimiento está a la espera de una nueva respuesta oficial.

El dirigente también envió un mensaje a estudiantes y padres de familia ante la preocupación por la suspensión de clases derivada del paro magisterial.

El ciclo escolar termina el 15 de julio. Si esta semana se resuelve, por supuesto que la próxima semana estaremos en nuestras aulas”, afirmó.

Hernández rechazó que la intención de la Coordinadora sea mantener la huelga hasta la conclusión del calendario escolar y aseguró que existe disposición para regresar a las escuelas en cuanto haya avances sustanciales en la negociación.

La huelga no va a llegar hasta el 15 de julio que termina el ciclo escolar; ojalá esta semana se atienda y podamos salir con una ruta que nos ayude”, declaró.

Añadió que los docentes mantienen comunicación con estudiantes y padres de familia, además de que algunos maestros continúan enviando actividades académicas mientras se desarrolla el conflicto.

Finalmente, el secretario general de la Sección 9 sostuvo que todavía es posible alcanzar una salida negociada y llamó al gobierno federal a presentar una contrapropuesta que permita avanzar en la discusión sobre el sistema de pensiones.