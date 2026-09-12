Capturan en Puebla al presunto feminicida de Andrea Maylin tras más de un año prófugo

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó la detención de Ricardo “N”, señalado como probable responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos, joven de 22 años y madre de una niña, quien desapareció en junio de 2025 en Yautepec.

El operativo se llevó a cabo este viernes en Puebla con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

La captura se produce después de casi 15 meses de que el acusado permaneciera prófugo, tiempo en el que la familia de Andrea emprendió una intensa campaña de movilizaciones en distintas ciudades de Morelos para exigir justicia. Incluso llevaron su reclamo ante la presidenta Claudia Sheinbaum durante una visita oficial a la entidad.

Andrea había denunciado desde 2023 episodios de violencia familiar, agresiones físicas y amenazas de muerte presuntamente cometidas por su expareja. El 20 de junio de 2025 fue vista por última vez y, desde entonces, sus padres señalaron a Ricardo “N” como principal sospechoso.

Las investigaciones se concentraron en un predio de la familia del acusado en Tlayacapan, luego de que vecinos informaran que ahí se había enterrado un caballo dos días después de la desaparición.

En un primer cateo realizado el 27 de junio no se encontraron indicios, pero en una segunda diligencia, el 31 de julio, el cuerpo de Andrea fue localizado enterrado a pocos metros del sitio señalado. La identificación se realizó mediante estudios de genética, antropología, medicina legal y odontología, y los restos fueron entregados a sus familiares el 30 de agosto de 2025.

La Fiscalía de Morelos destacó que la información proporcionada por Juan Carlos Chino Mauricio, padre de Andrea, fue clave para la localización del prófugo. Tras su detención, Ricardo “N” fue trasladado a Morelos, donde será presentado ante el juez que lo requiere por su probable responsabilidad en el feminicidio.