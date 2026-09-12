Semar decomisa 4.4 toneladas de droga en puertos mexicanos

Las acciones implementadas por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) en los principales puertos del país permitieron, de enero a septiembre del presente año, el aseguramiento de 3 mil 308 kilogramos de cocaína, 599 kilogramos de metanfetamina y 550 kilogramos de marihuana.

Estos resultados forman parte de los operativos de inspección, seguridad y coordinación interinstitucional desplegados en los recintos portuarios. Además de su papel estratégico en el comercio exterior y en el movimiento de mercancías, los puertos mexicanos se han convertido en puntos clave para la detección y contención del tráfico de drogas, sustancias químicas y productos de contrabando.

Excélsior / Semar

En conjunto, los decomisos de estas tres drogas superan las 4.4 toneladas. A estas incautaciones se suman 188 mil 500 litros de sustancias químicas de uso dual, productos que pueden tener aplicaciones legales, pero también ser empleados en procesos de elaboración de drogas sintéticas.

Las autoridades portuarias también reportaron el aseguramiento de 255 millones 834 mil 200 cigarrillos, como parte de las acciones contra mercancías introducidas o movilizadas de manera irregular.

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Los resultados se registran en un contexto de expansión de la actividad marítima nacional. La Secretaría de Marina, a través de las 18 Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONAS), mantiene operativos de vigilancia e inspección mientras incrementa la capacidad de los principales puertos del país.

Entre enero y julio de 2026 se destinaron 7 mil 942 millones de pesos a proyectos de infraestructura, que incluyen ampliación y modernización de muelles, dragado, vialidades, terminales y adquisición de equipamiento.

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El crecimiento del movimiento portuario también se refleja en la recaudación. De acuerdo con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), durante julio las aduanas marítimas concentraron 54.8 por ciento de la recaudación aduanera nacional, pese a que representaron únicamente 18.7 por ciento de los pedimentos.

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Manzanillo se mantiene como uno de los puntos de mayor actividad. Su aduana aportó más de 15 por ciento de la recaudación nacional y, entre enero y julio, el puerto movilizó 19.63 millones de toneladas de carga, 7.4 por ciento más respecto al mismo periodo de 2025.

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En movimiento de contenedores registró 2.46 millones de TEU, con un incremento de 11.7 por ciento, además de concentrar 22.4 por ciento de la carga comercial movilizada en los puertos del país.

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La Secretaría de Marina mantiene estas labores a través de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y Portuarios y las ASIPONAS, con operativos destinados a fortalecer el control de mercancías, detectar cargamentos ilícitos y mantener la seguridad en instalaciones consideradas estratégicas para el comercio exterior mexicano.