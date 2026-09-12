Semar y Pemex activan plan de contingencia por derrame en campo Balam

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y Petróleos Mexicanos (Pemex) activaron un operativo de atención y vigilancia ante un derrame de hidrocarburos registrado en pozos del campo Balam, ubicado en la zona marina.

La respuesta se puso en marcha mediante el Plan Local de Contingencias, con la participación del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME), encargado de coordinar las acciones para contener el incidente y reducir posibles afectaciones al entorno marítimo.

Como parte del despliegue, la Armada de México mantiene unidades navales y aéreas en la zona para realizar recorridos de supervisión, seguimiento y evaluación de las condiciones del área afectada.

Los trabajos se desarrollan de manera conjunta con personal de Pemex, que mantiene presencia operativa en el sitio y realizará labores de contención mientras avanzan las reparaciones necesarias para controlar de manera definitiva la fuga.

Semar y Pemex desplegaron unidades navales y aéreas para atender el derrame en el campo Balam, con acciones de vigilancia y contención en la zona marina. Especial

Las autoridades señalaron que las acciones tienen como prioridad proteger la vida humana en el mar y prevenir daños al ecosistema, además de reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier cambio en las condiciones del derrame.

Hasta el momento no se ha confirmado la llegada de hidrocarburos a las costas de la isla, por lo que, de acuerdo con los reportes oficiales, la zona costera se mantiene sin afectaciones visibles y las actividades productivas y recreativas continúan desarrollándose con normalidad.

Semar y Pemex mantendrán la vigilancia en el área mientras concluyen los trabajos de control, contención y reparación de la infraestructura involucrada.