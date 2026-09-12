Denuncian a jóvenes por lanzar huevos a automovilistas y peatones en Lomas de Angelópolis | VIDEO

Cuatro adolescentes fueron captados arrojando huevos y restos de comida orgánica desde la azotea de una residencia en Lomas de Angelópolis, Puebla, durante la tarde del viernes.

Vecinos denunciaron que los jóvenes, de entre 15 y 17 años, lanzaban los objetos contra peatones y automovilistas, poniendo en riesgo la visibilidad de los conductores y la seguridad de quienes transitaban por la zona.

Un video difundido en redes sociales muestra cómo los adolescentes extraen los huevos de una cesta gris colocada en la orilla de la azotea, mientras ríen y arrojan los restos al vacío. En las imágenes también se observa a una vecina paseando a su perro sin percatarse de lo que ocurría sobre ella.

Habitantes de la zona acusaron a los jóvenes de cometer agresiones y exigieron que se tomen medidas legales. Hasta el momento, las identidades de los responsables no han sido confirmadas, aunque se reportó que uno de ellos presenta problemas psicomotrices.

El video, que circula en X y Facebook, ha generado indignación y suma cada vez más visualizaciones. Los vecinos pidieron sanciones y acciones inmediatas para evitar que estas conductas se repitan y puedan provocar un accidente grave.