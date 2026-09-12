Con gobiernos de la 4T más del 90% de los mexicanos se sienten orgullosos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en Yucatán hay 781 mil 215 beneficiarios de alguno de los Programas para el Bienestar con una inversión de más de 17 mil millones de pesos.

En su gira para dar a conocer los resultados de su segundo informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que con la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación más del 90% de los mexicanos se sienten orgullosos de su nacionalidad.

Quiero concluir con algo: yo pienso que si hay algo que recuperó la Transformación en nuestro país es la dignidad del pueblo de México. Recientemente salió una encuesta del orgullo de ser mexicana o mexicano, en 1990 solo 58% de la población se sintió orgullosa de ser mexicana, hoy el 90% nos sentimos orgullosos de ser mexicanos”, destacó.

En cuanto las obras realizadas en el estado, la jefa del Ejecutivo, destacó la construcción de la Línea de Carga del Tren Maya, la conservación de la Red Federal de Carreteras, la inauguración de un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Kanasín, la Universidad del Mar, más preparatorias y anunció la construcción de 29 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS.

En materia de salud, la presidenta Sheinbaum Pardo, mencionó el nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán” del IMSS Bienestar, que tuvo la contratación de 600 profesionales de la salud; el Hospital General de Zona del IMSS en Ticul; la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) del IMSS “Francisco de Montejo”; una UMF del ISSSTE en Tixkokob; y anunció la construcción de 244 nuevos consultorios médicos del Servicio Universal de Salud entre octubre y diciembre de este año.

La mandataria federal informó sobre la construcción de dos centrales de Ciclo Combinado de la CFE; el inicio de 72 mil 770 nuevas Viviendas para el Bienestar, la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 142 mil 500 familias yucatecas y la entrega de 6 mil escrituras; la entrega de recursos directos a las comunidades indígenas y afromexicanas, la construcción de 45 Centros LIBRE para las mujeres; además de sumarse a la construcción de un proyecto para garantizar el acceso al agua potable en Mérida y su zona metropolitana.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, agradeció la construcción de nuevas universidades, aumentar la meta de vivienda de 10 mil a 20 mil casas, la modernización del Puerto de Progreso y la coordinación en materia de seguridad.