En medio de la huelga de la CNTE, SEP asegura que con la 4T el magisterio recuperó derechos y poder adquisitivo

En medio de la huelga nacional que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de las demandas del magisterio disidente sobre salarios, pensiones y condiciones laborales, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que con los gobiernos de la Cuarta Transformación las maestras y los maestros recuperaron derechos, dignidad y poder adquisitivo.

El funcionario sostuvo que terminó una etapa marcada por la confrontación y la falta de reconocimiento hacia el magisterio, para dar paso a una relación basada en el respeto, el diálogo y el fortalecimiento de la educación pública.

A través de un posicionamiento, Delgado afirmó que uno de los principales avances ha sido la recuperación salarial de los docentes, luego de que durante más de tres décadas su poder adquisitivo se deteriorara de manera progresiva.

Destacó que desde 2018 se implementó una política de recuperación salarial que, aseguró, se fortaleció con la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de autorizar un incremento de 10 por ciento para 2025 y de 9 por ciento para 2026.

“Ha permitido revertir esa tendencia y avanzar en la restitución de los ingresos perdidos durante décadas”, señaló.

El titular de la SEP también destacó el Decreto de Movilidad Laboral emitido en 2025, mediante el cual se modificaron los mecanismos para el cambio de centro de trabajo de los docentes bajo criterios de transparencia, antigüedad y años de servicio.

De acuerdo con el funcionario, esta medida ha permitido que más de 75 mil maestras y maestros se acerquen a sus familias y comunidades.

Asimismo, afirmó que más de un millón 200 mil docentes han obtenido su basificación durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, lo que representa uno de los mayores procesos de regularización laboral en la historia del sistema educativo nacional.

Delgado Carrillo sostuvo que la recuperación salarial, la movilidad laboral y la basificación constituyen avances sin precedente para el magisterio mexicano.

Las declaraciones ocurren mientras la CNTE mantiene un plantón en las inmediaciones del Zócalo capitalino y continúa exigiendo, entre otros puntos, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, mejoras al sistema de pensiones y atención a diversas demandas laborales.

El secretario de Educación afirmó que para el gobierno federal la educación pública es una prioridad nacional y reconoció a las maestras y los maestros como actores fundamentales en la construcción de la Nueva Escuela Mexicana.