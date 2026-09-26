Sentencian a dos hombres por tráfico de migrantes en Coahuila

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 12 y ocho años de prisión en contra de dos personas, las que fueron acusadas del delito de transporte de personas extranjeras en Coahuila.

Los sentenciados son Abel “N” y Omar “N”, durante la audiencia de juicio oral, el fiscal federal presentó las pruebas ante el órgano jurisdiccional, los cuales fueron valorados para emitir la resolución correspondiente.

Abel “N” fue condenado a 12 años de prisión y al pago de una multa de 814 mil 275 pesos, mientras que Omar “N” recibió una pena de ocho años de prisión y una multa de 542 mil 850 pesos.

La dependencia federal informó que la investigación inició en febrero del 2024, luego de la puesta a disposición que realizaron elementos de la Unidad de Reacción e Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Los sentenciados transportaban a ocho personas de nacionalidad ecuatoriana de manera irregular, mismas que fueron rescatadas por las autoridades.

Lo anterior derivó en una investigación por parte de las autoridades federales, posteriormente se llevó a cabo el proceso penal que culminó con las sentencias condenatorias.