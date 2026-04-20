Juez federal da la razón a Carlos Torres ante difamación

El pasado 16 de abril, el juez segundo en materia civil en la Ciudad de México del Poder Judicial de la Federación emitió la sentencia 14790/2025 a favor de Carlos Torres y condenó a un medio de comunicación capitalino de circulación nacional, que no pudo presentar ningún elemento sobre la información difamatoria en su contra. Además, el medio se negó a publicar la réplica a dicha información.

Por lo que el juez federal ordenó al medio el pago de una multa de más de 59 mil pesos y publicar la réplica de Torres.

El contexto de dichas acusaciones son las del exgobernador Jaime Bonilla, iniciadas después de que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda cancelara el contrato con Next Energy por más de 44 mil millones de pesos. Bonilla emprendió una campaña de afirmaciones sin pruebas contra Carlos Alberto Torres Torres, acusándolo de vínculos con el huachicol y venta de armas, entre otros delitos, incluso desde la tribuna del Senado, excusándose en el fuero constitucional que tenía.

Con diversas denuncias anónimas ante la FGR, se prolongó el proceso de desahogo de las mismas a lo largo de meses.

Ante esta campaña de descalificaciones, Torres Torres recurrió a ejercer su derecho de réplica ante un juez federal por las notas publicadas en un medio capitalino de circulación nacional.