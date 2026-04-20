Se registraron 307 mil 241 aspirantes al programa ‘Mi derecho mi lugar’: SEP

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se presentaron los avances del programa ‘Mi derecho mi lugar’, dirigido principalmente al nivel de Educación Media Superior.

El anuncio estuvo a cargo del secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, y de la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez, quienes desde Palacio Nacional revelaron que se han sumando un total de 307 mil 241 aspirantes al programa.

Pasamos de 270 mil alrededor a más de 300 mil. Quiere decir que los jóvenes están respondiendo muy bien al no haber examen. Más jóvenes se están inscribiendo a estudiar preparatoria”, mencionó el titular de la SEP.

Cabe mencionar que esta iniciativa sustituye al examen de ingreso del COMIPEMS en la Zona Metropolitana del Valle de México con el fin de que todos los jóvenes tengan acceso a la educación en el país.

Estamos trabajando fuertemente para que el próximo año y en todo el país tengamos un acceso directo donde todos los estudiantes de secundaria se vayan directo a la preparatoria y sientan que tiene su derecho y tiene su lugar”, apuntó.

En este contexto, Rodríguez destacó que en su primer año permitió que el 97.4% de los estudiantes quedaran en sus primeras tres opciones. Para el ciclo actual, detalló que el proceso de registro cerró el pasado 17 de abril con los 307 mil 241 aspirantes inscritos ya antes mencionados.

Programa Mi derecho mi lugar

Programa “Mi derecho mi lugar” Se implementa en 18 estados del país.



Preferencias de los estudiantes:

• 40% opción de acceso directo y sin examen

• 37% modalidad mixta

• 15% exclusivamente examen



Participación: 54% mujeres y 46% hombres

Preferencias de ingreso Distribución por género Los resultados se publicarán el próximo 18 de agosto.

¿En cuántos estados del país aplica este modelo?

La funcionaria subrayó que este modelo ya se implementa en 18 estados del país, donde se garantiza un lugar en la educación media superior sin examen. Finalmente, adelantó que el objetivo es extender este esquema a nivel nacional como parte del fortalecimiento del bachillerato en la Nueva Escuela Mexicana.

“Que nadie se queda fuera y que nadie tiene un condicionamiento por el resultado de un examen; 18 estados han caminado esta nueva forma de ingreso a la educación media superior sin examen, garantizando un lugar para todas y para todos y haciendo sentir a los estudiantes, a los jóvenes egresados de secundaria, las jóvenes egresadas que tienen un lugar, que los recibe el bachillerato que nadie se queda fuera y que nadie tiene un condicionamiento por el resultado de un examen”, expresó.

Sobre las preferencias de los estudiantes, señaló:

El 40% han decidido una opción de acceso directo y sin examen.

El 40% han decidido una opción de acceso directo y sin examen. El 37% optó por una modalidad mixta.

Solo el 15% eligió exclusivamente presentar examen.

No obstante, explicó que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional mantienen sus propios mecanismos de ingreso, donde sólo el 15 por ciento de los jóvenes harán el examen.

Asimismo, destacó que el registro refleja una participación mayoritaria de mujeres, con 54% frente a 46% de hombres, y anunció que los resultados se publicarán el próximo 18 de agosto.

fdm