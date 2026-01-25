Sener y CFE atentas ante tormenta invernal “Fern”

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron que se mantienen atentas del comportamiento de la tormenta invernal “Fern” y su posible impacto en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), el cual tiene que ver -entre otros aspectos - con los precios del gas natural y la disponibilidad de combustibles alternos.

Desde redes sociales, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, dio cuenta del comunicado oficial de este 25 de enero del 2026 en el que se reiteró el compromiso de las instituciones de trabajar de manera permanente para contar con el “suministro eficiente y continuo de energía eléctrica” en beneficio de la gente.

La breve comunicación señaló que “la demanda actual de energía eléctrica es de 30 mil 758 megavatios MW con un margen de reserva operativa de 60.08 por ciento. Equivale a 18 mil 479 megavatios MW de capacidad disponible para responder a posibles incrementos en la demanda o contingencias en distintas regiones del país”.

La capacidad de reserva está disponible

Se estableció este domingo durante la sesión del Grupo Directivo para la Atención de Emergencias, encabezado por la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor.

En esa reunión se revisaron “las condiciones ambientales relevantes y el comportamiento de variables estratégicas para la operación del Sistema Interconectado Nacional (SIN)”, detalló la comunicación conjunta.

Algunos de los elementos analizados fueron los precios del gas natural, el estatus de su transporte y almacenamiento, disponibilidad de combustibles alternos como combustóleo y diésel.

La tormenta invernal “Fern” impacta a los Estados Unidos, con un frío y nieve altamente peligrosos.

Más de 200 millones de personas enfrentan la emergencia climática al cubrir casi 40 estados de la unión americana.

JCS