Intentan secuestrar a alcalde de Castillo de Teayo, Veracruz

Un grupo armado intentó secuestrar al alcalde de Castillo de Teayo, Veracruz, Obed Méndez, cuando circulaba por una carretera rural que conecta la comunidad de El Xúchitl con la cabecera municipal.

El ataque ocurrió durante la madrugada del miércoles en un tramo aislado de la vía. De acuerdo con la información disponible, los agresores interceptaron el vehículo en el que viajaba el presidente municipal.

La escolta asignada al alcalde reaccionó y evitó que fuera privado de la libertad. Tras el intento fallido, los atacantes huyeron del lugar y abandonaron una camioneta Cherokee negra, la cual fue asegurada posteriormente por autoridades.

La mañana del jueves, Méndez acudió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para presentar la denuncia correspondiente y formalizar los hechos.

Desde entonces, el alcalde se desplaza con escolta privada y con el acompañamiento de una patrulla de la Policía Municipal como medida preventiva.

Habitantes de la región han señalado de forma reiterada el deterioro de los caminos y la falta de vigilancia en comunidades cercanas a Castillo de Teayo. De acuerdo con testimonios de pobladores, estas condiciones han facilitado la operación de grupos delictivos en la zona.

Hasta el momento, autoridades municipales y estatales no han informado sobre personas detenidas ni sobre las líneas de investigación relacionadas con el intento de secuestro.

Pobladores de la región esperan que las autoridades anuncien medidas de seguridad adicionales en las comunidades que rodean el municipio.

RLO