Agilizarán inversión para potenciar el Plan México; abrevian trámites

Con la firma de cuatro decretos, el gobierno federal busca facilitar la inyección de capital en sectores estratégicos y así ayudar a cumplir con las metas del Plan México.

Ayer, el gobierno federal y empresarios se comprometieron a agilizar la inversión en el país, con el objetivo de que se puedan generar más empleos y cumplir con las leyes.

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó el Decreto para Incentivar la Inversión, que establece un plazo máximo de 90 días para resolver trámites o de lo contrario se darán por autorizados.

También firmó un decreto por el cual se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, coordinada por la Agencia de Transformación Digital, para agilizar procesos.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, destacó que estas medidas responden a demandas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Coparmex para reducir obstáculos.

Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, consideró la reducción de los trámites como un punto de partida importante, ya que existen registros de que, en 2025, 40% de los socios de Coparmex enfrentaron obstáculos que alargaron y encarecieron los trámites.

También se publicó el Acuerdo para el fomento a la inversión productiva y el cumplimento fiscal, cuyo objetivo principal es generar condiciones más claras para los contribuyentes, incentivando la inversión, planteó Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Tras el anuncio, los empresarios se comprometen a generar más empleos, cumplir con la legislación vigente, en especial en materia ambiental y social, y a actuar de inmediato, indicó Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR).

En tanto, en su conferencia matutina, la Presidenta aseguró que los logros del actual régimen no se habrían logrado si hubiera corrupción. Esto, ante las críticas al gobierno federal tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha a la gubernatura de Sinaloa, por las acusaciones de una corte de Estados Unidos de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Expuso que durante los seis años del gobierno de López Obrador y lo que va de su administración se han tenido logros en recaudación, en el combate a la inseguridad y en la entrega de programas sociales.

Con información de Arturo Páramo

La inversión se agilizará en el país; Metas del Plan México

Los trámites se tendrán que resolver en un máximo de 90 días o de lo contrario se darán por autorizados.

A través de la firma del Decreto para Incentivar la Inversión, el gobierno de México busca facilitar la inyección de capital en sectores estratégicos y así ayudar a cumplir con las metas del Plan México.

Con este documento, firmado ayer por la presidenta Claudia Sheinbaum, los trámites para realizar alguna inversión se tendrán que resolver en un máximo de 90 días o de lo contrario se darán por autorizados. Además, con este documento se crea la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones y su Comité de Inversiones con titulares de seis secretarías de Estado.

La presidenta también firmó el decreto por el cual se crea la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior.

“Ya sólo va a haber una sola ventanilla, ahí se va a hacer una sola solicitud y va a depender de la Agencia de Transformación Digital buscar todas las autorizaciones de las instituciones y dar la autorización. Hace más de un año, en este mismo auditorio, presentamos el Plan México, lo hicimos con claridad de rumbo y con la convicción de que nuestro país tiene todo para consolidarse con una potencia productiva, justa y soberana. Hoy regresamos a este espacio, no sólo para recordar este momento, sino para dar cuenta de los avances alcanzados. En este tiempo hemos construido acuerdos, alianzas, y sobre todo contado con el respaldo decidido de los diferentes sectores”, dijo

De acuerdo con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, este decreto es el resultado de los planteamientos que han presentado los empresarios para invertir más rápido, expandir las actividades económicas y el empleo. El documento fue presentado ante el gabinete presidencial así como al representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

Facilidad

Como parte de las facilidades a la inversión, también se publicó el Acuerdo para el fomento a la inversión productiva y el cumplimento fiscal. Su objetivo principal es generar condiciones más claras, equitativas y confiables para los contribuyentes, incentivando la inversión, según planteó Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda.

Entre las acciones más relevantes con este acuerdo destaca el que la autoridad fiscal, encabezada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), observará y promoverá el cumplimiento de los tratados internacionales, particularmente aquellos que evitan la doble tributación. En materia administrativa, se impulsará la simplificación de trámites, facilitando la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la obtención de la firma electrónica avanzada. ”Este acuerdo representa un paso importante para consolidar un sistema fiscal más justo, eficiente y orientado al crecimiento económico, reforzando la confianza entre autoridades y contribuyentes”, refirió.

Aprueban

Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), mencionó que las acciones tomadas por el gobierno de México son una “palmada al hombro”, para aquellos inversionistas que hasta hoy no han puesto sus proyectos estratégicos en el país. “Tomemos el anuncio de hoy como muestra de que entre la iniciativa privada, la sociedad civil y el gobierno puede haber cercanía sin complicidad. Y también como prueba de que en un mundo y un país que no es ajeno a los cambios constantes, puede haber garantías de certeza y certidumbre”.

Señaló que tras el anuncio, los empresarios se comprometen a generar más empleos, cumplir con la legislación vigente, en especial en materia ambiental social, y a actuar de inmediato.

Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, consideró los anuncios como un punto de partida importante de cara a lo que requiere la inversión, como reducir los trámites. “A 2025 tenemos un registro de que 40% de los empresarios socios de Coparmex tienen obstáculos en trámites y estos son largos, costosos y poco claros”.

Acciones sectoriales

ENERGÍA

La titular de la Sener, Luz Elena González, emitió nuevas convocatorias para permisos de generación, junto con la resolución de trámites pendientes. Hoy se evalúan 81 proyectos de energías renovables en conjunto con la CFE, y los resultados se darán en breve. Se publicarán convocatorias de inversión mixta, privada y desarrollo de sistemas de almacenamiento.

BANOBRAS

Para José Alberto Mendoza Sánchez, director de Banobras, viene una inversión histórica en infraestructura carretera por más de 523 mil millones de pesos, que estarán dirigidos a 44 proyectos que suman cinco mil 100 kilómetros en todo el país. La inyección de capital generará 1.4 millones de empleos directos e indirectos.

HACIENDA

Edgar Aguilar Zamora, titular de Hacienda, dijo que el acuerdo orientado al fortalecimiento del cumplimiento final y al fomento de la inversión productiva en México, ayudará a que La autoridad fiscal, encabezada por el SAT, observe y promueva el cumplimiento de los tratados internacionales, particularmente aquellos que evitan la doble tributación.

COFEPRIS

Víctor Hugo Borja Aburto, que encabeza la Cofepris, dijo que con la firma de dos acuerdos, se concluye la simplificación de 100% de sus trámites. Con la Agencia de Transformación Digital se logró una autorización sanitaria más ágil. Se redujeron de 340 a 125 los trámites y se pasó de 100 a 24 días en los tiempos promedios de resolución.

SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN

Raquel Buenrostro, titular de la dependencia, dijo que han generado ahorros por 73 mil millones de pesos. Además, se trabaja para garantizar que los procesos sean ágiles y transparentes brindando certeza jurídica y condiciones oportunas para la inversión. Se ha instruido fortalecer la coordinación institucional con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.