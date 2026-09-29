SENEAM cumple 48 años garantizando la seguridad del espacio aéreo

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se encuentra próximo a cumplir 48 años de operación tras su creación el 3 de octubre de 1978.

Para respaldar la seguridad y fluidez de las operaciones aéreas en todo el país, el organismo opera en las torres de control de 63 aeropuertos nacionales a través de una plantilla especializada de 2 mil 657 trabajadores, integrada por controladores de tránsito aéreo, despachadores, meteorólogos aeronáuticos, ingenieros y personal de apoyo.

El personal mantiene un esquema de labor en turnos continuos para garantizar el resguardo constante del espacio aéreo nacional con base en la normativa vigente y convenios internacionales.

Entre sus tareas esenciales destacan proporcionar servicios de ayuda a la navegación aeronáutica como meteorología, radioayudas, telecomunicaciones y control de tránsito, además de formular planes de desarrollo, infraestructura e inversión a corto, mediano y largo plazo.

En materia de monitoreo del clima, SENEAM mantiene en funcionamiento tres radares meteorológicos localizados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Aeropuerto Internacional de Tulum y en la zona de Colpos-Texcoco para dar cobertura al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y su área circundante, facilitando la detección oportuna de lluvias y tormentas que puedan interferir con los vuelos.

Asimismo, la institución cuenta con 76 radiofaros distribuidos de manera estratégica en el territorio nacional para permitir a los pilotos sintonizar radioayudas que determinen su rumbo y distancia.

Esta infraestructura se complementa con una red privada de telecomunicaciones aeronáuticas sustentada en enlaces privados redundantes, fibra óptica y conexiones satelitales que aseguran la continuidad en la prestación de los servicios. Con este despliegue técnico y humano, SENEAM refrenda su compromiso de ofrecer ayuda a la navegación aérea con seguridad, orden y eficiencia.