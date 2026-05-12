Repuntan casos de gusano barrenador en Nuevo León; suman 68 contagios

Nuevo León registró 68 contagios acumulados de gusano barrenador y 51 activos este 12 de mayo, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), lo que representa un incremento considerable durante los últimos cinco días.

Las cifras representan un incremento del 19 por ciento en casos acumulados y del 16 por ciento en activos, en comparación con el pasado 7 de mayo, cuando la entidad contabilizaba 57 acumulados y 44 activos.

El informe detalla que los 68 casos acumulados se encuentran distribuidos en 16 municipios del estado, mientras que los activos permanecen en 13 localidades.

Aramberri continúa siendo el municipio con mayor número de contagios acumulados, al sumar 22 casos. Le siguen Linares con 11; Montemorelos con ocho; Doctor Arroyo con seis; y General Zaragoza con tres.

Además, Allende, Cadereyta, Galeana, General Terán, Hualahuises, Monterrey y Santiago contabilizan dos casos cada uno, mientras que Juárez, Marín, Mier y Noriega, así como Sabinas Hidalgo, mantienen un caso.

En cuanto a los casos activos, Aramberri también encabeza la lista con 15, mientras que Linares registra 11; Doctor Arroyo seis; Montemorelos cinco; y Cadereyta, Galeana, General Terán, General Zaragoza y Santiago suman dos casos cada uno.

Por su parte, Allende, Hualahuises, Juárez y Monterrey reportan solo un caso activo.

El documento de Senasica también refleja que Nuevo León avanzó posiciones a nivel nacional en cuanto a casos activos, pasando del lugar 14 al número 11 en apenas cinco días.

En contraste, en los casos acumulados la entidad permanece en el lugar número 20 nacional, misma posición que mantenía desde el pasado 7 de mayo.

De los 68 casos acumulados detectados en Nuevo León, 37 corresponden a bovinos; 13 a caninos; siete a caprinos; cinco a equinos; tres a suinos y tres a ovinos, de acuerdo a ABC Noticias.

Respecto a los 51 casos activos, 28 pertenecen a bovinos; nueve a caninos; seis a caprinos; cuatro a equinos; y dos tanto a suinos como a ovinos.

México registra actualmente 24 mil 47 casos acumulados

A nivel nacional, México registra actualmente 24 mil 47 casos acumulados y mil 709 activos de gusano barrenador.

Chiapas continúa como la entidad con más contagios acumulados al contabilizar 6 mil 678 casos.

En los casos activos, Veracruz desplazó a Oaxaca del primer lugar nacional, luego de alcanzar 213 casos activos, uno más que Oaxaca, que acumula 212.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica en distintos puntos del estado para contener la propagación del parásito, especialmente en municipios del sur y región citrícola donde se concentra la mayoría de los casos.

Continúan los llamados a productores ganaderos y ciudadanía para reportar cualquier sospecha de infestación y aplicar medidas preventivas para evitar que el problema siga expandiéndose en la entidad.

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JCS