Asaltante clava navaja a mujer para quitarle su cadena de oro

Una mujer terminó hospitalizada de emergencia luego de ser atacada con un arma blanca por un delincuente que la asaltó cuando se dirigía a trabajar, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

La agresión ocurrió poco después de las 5:30 horas de este lunes sobre la calle Atlixco, en la colonia Valle Real, donde la víctima apenas había salido de su domicilio y caminaba rumbo a una parada de camión cuando fue interceptada por un hombre.

De acuerdo con los primeros reportes, el agresor la amenazó para despojarla de una cadena de oro, pero durante el robo le provocó una herida en el abdomen con una navaja antes de escapar del lugar.

La mujer fue identificada como Diana Abigail Chávez Romero, de 38 años, quien quedó lesionada tras el ataque y requirió atención médica inmediata.

Paramédicos acudieron hasta el sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron a la Clínica 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Debido a las lesiones que presentaba, más tarde fue llevada al Hospital General de Zona número 4 del IMSS, ubicado en el municipio de Guadalupe, donde continuó recibiendo atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente ingresó alrededor de las 05:59 horas con una herida en el abdomen y una inflamación en la parte posterior del cuello.

Aunque la agresión generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades policiacas, se informó que la mujer se encuentra estable y sin hemorragias activas, por lo que únicamente requería sutura en las heridas.

Elementos policiacos realizaron recorridos en la zona tras el reporte del asalto, sin que hasta el momento se haya informado sobre la detención del presunto responsable.

Con apoyo de cámaras de seguridad cercanas y declaraciones de testigos, las autoridades ya investigan los hechos para tratar de identificar al agresor y determinar cómo ocurrió el ataque en este sector del municipio de Juárez.

Mientras tanto, la mujer permanece bajo observación médica recuperándose de las lesiones sufridas durante el violento asalto ocurrido cuando se dirigía a iniciar su jornada laboral.

Arrestan a exempleada de banco por fraude millonario

En otras noticias, una exempleada bancaria fue detenida en el municipio de Santiago, Nuevo León, luego de que fuera denunciada como presunta responsable de un fraude millonario en contra de adultos mayores.

La señalada, identificada como Griselda “N”, había sido denunciada por un habitante de Allende, quien dijo a las autoridades haber sido víctima de un fraude equivalente a 12 millones de pesos, mismos que tenía en su cuenta de ahorro.

jcp