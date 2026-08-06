Senadores de PAN y PRI exigen poner lupa a José Antonio Álvarez

Los coordinadores de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, y del PRI, Manuel Añorve, exigieron investigar y revisar la permanencia de José Antonio Álvarez Macías como subdirector de Enlace del Senado con el Cuerpo Diplomático, dado sus antecedentes como el responsable de certificar a los policías de Tabasco, durante el tiempo en que Hernán Bermúdez, líder de La Barredora, era el jefe policiaco en la entidad.

Esta es una información que nosotros desconocíamos, de manera total. Dudo mucho que haya legisladoras y legisladores de oposición que tuvieran conocimiento de este tema antes de que fuera publicado por Excélsior”, dijo el panista Ricardo Anaya.

El contexto en que esto ocurre es muy delicado, porque Hernán Bermúdez Requena, hay que recordar, no sólo ha ido señalado en declaraciones. Estamos hablando de una persona que fue vinculada a proceso y está detenida en un penal de máxima seguridad, acusada que al tiempo de que era director de la policía, encabezaba a un grupo criminal; es decir, estamos hablando de una acusación gravísima y de una persona que está hoy a proceso.

Y en ese contexto, que un colaborador tan cercano, y particularmente con la responsabilidad relacionadas con la selección de los policías que después , se supo, estaba relacionado con este grupo del crimen organizado, nos parece que sí merece una investigación a fondo. Nosotros es lo que pediríamos, que se revise la decisión de haberlo integrado a este Senado de la República”, resaltó.

Manuel Añorve expresó que “estoy convencido que la Cámara de Senadores debe revisar a fondo los alcances que él tuvo en una gran responsabilidad que tuvo de certificar a los policías de Tabasco y, sobre todo, que tiene una responsabilidad directa con el cuerpo diplomático, que es una de las atribuciones más importantes que tenemos como Senado de la República”.

Entrevistados por separado, a la pregunta de si es un tema que pueden plantearle de manera directa a Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política, ambos respondieron que lo harán, en función de que existe un diálogo constructivo y respetuoso en la propia Junta para tratar todos los temas que atañen al Senado.

Ayer, Excélsior informó que el Centro de Estudios Gilberto Bosques del Senado tiene como subdirector de Enlace con el Cuerpo Diplomático a José Antonio Álvarez Macías, quien fue el director general del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del estado de Tabasco, entre 2020 y 2024; es decir, fue el responsable de certificar a los policías que trabajaron bajo las órdenes de Hernán Bermúdez Requena, líder de La Barredora.

El Centro de Estudios Gilberto Busques fue convertido en uno de los refugios del Grupo Tabasco, que son políticos y diversos servidores públicos que forman parte del equipo de mayor confianza del senador Adán Augusto López Hernández, durante su cargo como gobernador de Tabasco.

El currículum oficial que tiene el Senado da cuenta que se trata de una persona que concluyó la licenciatura en Filosofía y después de Teología.

Informa que fue titular de la Unidad de Apoyo Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tabasco, desde 2019 hasta 2021, que coincide con el periodo en que el senador Adán Augusto López Hernández fue el gobernador de Tabasco, pero también con el periodo en que Hernán Bermúdez Requena fue el secretario de seguridad pública de la entidad.

Dice que en en el 2020 comenzó a ser el director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza de Tabasco, que es la instancia que certifica la probidad del cuerpo policiaco estatal, pero eso significa que en el 2020 y 2021 ocupó los dos cargos.

Precisa que ese cargo lo ejerció hasta el año 2024; es decir, fue el responsable de vertificar el perfil profesional de los policías estatales de Tabasco desde 2020 hasta el 2024, lo que implicó que luego de que Adán Agusto López Hernández dejó la gubernatura para asumir la Secretaría de Gobernación, se quedó durante la gubernatura de Carlos Manuel Merino.

De acuerdo con el expediente en contra de Hernán Bermúdez Requena, durante su cargo como secretario de Seguridad Pública de Tabasco fue líder del grupo delictivo La Barredora y utilizaba a los elementos de la policía bajo su mando para delinquir no sólo en Tabasco, sino en otras entidades federativas del sureste mexicano.