Agricultores usan IA contra el cambio climático; sistema regenerativo, el camino

La crisis climática les quita el sueño a los agricultores mexicanos cada día, porque no saben qué va a pasar, no en un futuro lejano, sino mañana o la próxima semana, porque ya no existen temporadas marcadas y los fenómenos meteorológicos son cada vez más agresivos.

Ricardo Rubín, agricultor y ganadero del Rancho Hontoria, ubicado en El Marqués, Querétaro, recordó que hace 15 días granizó tan fuerte que dañó y destruyó algunos cultivos de maíz para ensilaje (alimento para ganado vacuno).

Del campo tradicional a la agricultura regenerativa

Reconoció que hacerle frente a los golpes de la crisis del clima ha obligado a los agricultores a cambiar la mentalidad para usar nuevos métodos agrícolas y tecnologías avanzadas, como en el caso de su familia, que se dedica a la industria lechera (miembro de la cooperativa de leche Alpura) y a la siembra de maíz, trigo, brócoli, avena, entre otros cultivos.

La cuestión de los costos, dijo, en un principio fue un freno para adoptar esas innovaciones, sin embargo, la incertidumbre del clima obligó a pasar de la agricultura tradicional a la agricultura regenerativa, no sólo para cuidar los suelos, sino también para regresarle a la tierra todo lo que aporta y, eso, tiene altos beneficios en producción y rentabilidad.

Es el tiempo de cambiar de lo antiguo a lo moderno”, sostuvo.

En la presentación del primer Bayer ForwardFarming (BFF) en el país, el presidente y CEO de Bayer México, Manuel Bravo, señaló que el mayor reto para el campo en el país puede resumirse en tres grandes rubros: crisis hídrica, cambio climático y adopción tecnológica.

Manuel Bravo, presidente y CEO de Bayer México.

Esta plataforma está basada en cuatro pilares: agricultura regenerativa (mínima labranza, rotación de cultivos y cultivos de cobertura), agricultura digital y de precisión (adopción de tecnología diseñada con inteligencia artificial y monitoreo satelital), el uso de híbridos de maíz y protección de cultivos.

Este conjunto de soluciones más las experiencias y conocimientos entre agricultores es el camino para el campo mexicano de cara a los retos del cambio climático.

México se suma a la red Bayer ForwardFarming

El proyecto, explicó, inició en Sudamérica, primero en Brasil, donde se “abrieron los primeros tres o cuatro Bayer ForwardFarmings y empezaron a ver que había comunidad y buena comunicación entre los productores… el de Argentina” para después escalar hacia otras latitudes.

La red de BFF está conformada por 17 fincas en 11 países (Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Alemania, Francia, Vietnam, China e India), a la que se suma México a través del Rancho Hontoria, una iniciativa nacida en 2011.

En el caso de México, Bravo recordó que se empezó a trabajar con la familia Rubín hace apenas año y medio para incorporarla al BFF, “nos tomó tiempo y, además, queríamos que las tecnologías estuvieran disponibles (CARLOTA y Field View) y short corn para que fuera una vitrina mucho más robusta, no nada más con algunos híbridos de maíz tradicionales o algunos productos de protección más tradicionales”.

Además, dijo, los Rubín ya eran parte de un grupo de 10 productores del centro del país más otros 10 de Sinaloa que junto con Bayer trabajaron en un proceso de cocreación para una nueva estructura de maíz, como lo es el de corta estatura (short corn de VITALA/Preceon), que miden no más de 1.80 metros, mientras que los tradicionales alcanzan hasta tres metros y son susceptibles de acame (inclinación, doblez o caída del maíz por vientos o lluvias).

“(La familia Rubín) Tiene los primeros híbridos, las primeras pruebas de hace cuatro o cinco años en sus campos y nos ha dado retroalimentación” sobre lo que le gusta o quiere, como menos hojas o que la mazorca esté más alta (hasta 60 centímetros de alto), indicó.

CARLOTA y Field View impulsan el uso eficiente del agua y el suelo

La gestión del agua para el riego y el cuidado y regeneración del suelo recaen en plataformas digitales avanzadas que son CARLOTA y Field View, explicó Ileana López, líder de Relaciones con la Industria y Sostenibilidad del Norte de Latam para Bayer.

CARLOTA es un sensor basado en un algoritmo impulsado por IA e imágenes que va conectado a sondas subterráneas y estaciones meteorológicas para monitorear la humedad y así emitir a través de WhatsApp recomendaciones diarias de riego. Con esta herramienta se logra un ahorro de hasta 30% de agua, pero sólo funciona con cualquier sistema de riego tecnificado, como el del Rancho Hontoria que es por goteo, destacó.

Mientras que la plataforma Field View, continuó la encargada de sostenibilidad, procesa datos satelitales y de análisis de suelo que se transmiten directamente a las pantallas de la maquinaria agrícola, permitiendo sembrar con precisión, ajustar las dosis de fertilización y otros ingredientes activos, el control de plagas como la chicharrita, que es la más común en la región.

Con la protección y recuperación del suelo a través de la agricultura regenerativa se logran mejores condiciones para el cultivo, nutrientes disponibles, retención de agua, mayores rendimientos y rentabilidad del cultivo.

La alianza con Rancho Hontoria busca funcionar como una plataforma de aprendizaje abierto donde académicos, legisladores y, sobre todo, otros agricultores mexicanos puedan comprobar la viabilidad agrícola y económica de estas innovaciones, concluyó Ileana López.

*mcam