Juicio contra Hernán Bermúdez Requena arranca el 1 de junio

TABASCO.

El próximo 1 de junio será el juicio oral contra el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena ‘El Comandante H’ ó ‘El Abuelo’ , acusado de delitos de extorsión, asociación delictuosa y secuestro.

El vicefiscal de delitos comunes de Tabasco, Gilberto Melquiades Miranda, dijo que los ilícitos que se le imputan, implican penas "bastante severas".

Melquiades Miranda explicó que durante la etapa de investigación se recabaron entrevistas de personas involucradas en el caso, además de diverso material probatorio que ya obra en poder tanto de la defensa como del Ministerio Público.

"Todos los elementos de prueba que se recabaron en la etapa de investigación, todo ese material obra en cada una de las carpetas que tiene tanto la defensa como el Ministerio Público", señaló el vicefiscal.

En paralelo, el vicefiscal informó que la causa por el delito de peculado en contra de Bermúdez Requena avanza con normalidad.

EL funcionario recordó que ya existe una vinculación a proceso por ese ilícito y que el plazo de cierre de investigación, decretado por cuatro meses, vencería en el mes de agosto.

"Está corriendo el plazo de cierre de investigación que ahí se decretó por cuatro meses; creo que vence en el mes de agosto, pero sigue su curso normal", afirmó Melquiades Miranda.

Hernán Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Tabasco y su caso se ha convertido en uno de los procesos penales de mayor relevancia en la entidad en los últimos años.