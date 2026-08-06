Suspensión de exportaciones de aguacate refleja problema estructural de inseguridad: GCMA

La suspensión temporal de las importaciones de aguacate mexicano por parte de Estados Unidos no responde a un hecho aislado, sino a un problema estructural de inseguridad que amenaza la competitividad del sector agroalimentario nacional, advirtió Fernando Cruz, socio consultor del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

En entrevista con Paul Lara para Imagen Radio, el especialista señaló que esta es la tercera ocasión en que las autoridades estadounidenses detienen las actividades de inspección en Michoacán por motivos de seguridad, lo que envía una señal negativa a los mercados internacionales.

"No lo podemos ver como un incidente aislado. Esto es una señal clarísima de un problema estructural de seguridad. México no está perdiendo calidad en el producto; lo que estamos perdiendo es credibilidad y confianza en el mercado internacional", afirmó.

Cruz recordó que en 2025 México exportó más de 1.3 millones de toneladas de aguacate con un valor cercano a los 3 mil 700 millones de dólares, mientras que durante el primer semestre de 2026 las ventas al exterior alcanzaron aproximadamente 800 mil toneladas.

No obstante, explicó que, aunque el volumen exportado ha aumentado, el precio promedio por kilogramo disminuyó respecto al año anterior, lo que reduce los ingresos del sector.

El consultor destacó que Michoacán concentra 73% de la producción nacional, por lo que una suspensión de exportaciones tiene un impacto inmediato en toda la cadena comercial.

Añadió que, si bien Jalisco ya cuenta con autorización para exportar aguacate a Estados Unidos, su participación representa apenas 12% de la producción nacional, por lo que no puede sustituir el volumen que aporta Michoacán.

Finalmente, consideró indispensable que las autoridades mexicanas garanticen la seguridad de los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para restablecer las exportaciones y evitar nuevas afectaciones al principal mercado del aguacate mexicano.