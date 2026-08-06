IA detona productividad, empleos y salarios en México; urge política para potenciar uso

La inteligencia artificial (IA) en México dejó de ser una conversación sobre el futuro. Evidencia estadística demuestra que las empresas mexicanas que adoptan esta tecnología producen más, pagan mejores salarios y fortalecen su competitividad.

La misma evidencia revela otra realidad: mientras algunos sectores avanzan rápidamente hacia una economía impulsada por datos, otros apenas comienzan la transformación digital, lo que amenaza con profundizar las diferencias de productividad del país.

Esa es la principal conclusión de los tres estudios presentados por el Centro México Digital (CMD) y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrollados con información del Censo Económico 2024 del Inegi para evaluar el impacto de la IA en los sectores financiero, de medios y telecomunicaciones, así como en la infraestructura de electricidad, agua y distribución de gas natural.

IA impulsa productividad y crecimiento económico en México

Los resultados muestran que la IA no representa únicamente una innovación tecnológica, sino una herramienta con efectos directos sobre la economía nacional.

En el sector eléctrico, un incremento de apenas 10% porcentuales en la adopción de IA se asocia con un crecimiento de hasta 45.8% en la producción bruta por empresa, uno de los mayores retornos identificados en toda la economía mexicana.

En los servicios financieros, ese mismo incremento representa un crecimiento potencial de 28.4% mientras que en medios y telecomunicaciones alcanza 12.5%.

Contrario a la percepción de que la automatización desplaza trabajadores, los investigadores encontraron que la adopción de inteligencia artificial está vinculada con un incremento promedio de 3.3% en el empleo por unidad económica, además de mejores remuneraciones para los trabajadores especializados.

Los datos demuestran que la IA no es una promesa a futuro, sino un factor que ya está transformando la capacidad productiva de las empresas mexicanas”, afirmó Salma Jalife Villalón, presidenta del Centro México Digital, al advertir que el mayor desafío será construir políticas públicas capaces de democratizar el acceso a esta tecnología.

México enfrenta una brecha en adopción de inteligencia artificial

La investigación también identifica una geografía desigual de la transformación digital.

Mientras el sector de medios y telecomunicaciones registra una adopción de IA de 18.7% —más del doble del promedio nacional—, México todavía permanece muy por debajo de las economías de la OCDE, donde la adopción supera 57%.

Las diferencias también aparecen dentro de cada industria. En el sistema financiero, la banca múltiple alcanza niveles de adopción cercanos a 31%, mientras que las instituciones pequeñas apenas superan 6%.

En el sector hídrico, los organismos operadores muestran una adopción inferior a 4%, reflejo del rezago tecnológico y de las limitaciones presupuestales que enfrenta buena parte de la infraestructura pública.

México necesita una estrategia para escalar el uso de IA

Para los especialistas, la siguiente etapa ya no depende exclusivamente del desarrollo tecnológico, sino de la capacidad del Estado y de la iniciativa privada para construir un ecosistema que permita escalar la IA.

Lo que implica reglas claras para el intercambio de datos mediante Open Finance, inversiones en infraestructura digital, acceso a servicios de nube y supercómputo, esquemas de financiamiento y una estrategia nacional de formación de talento.

La conclusión de los estudios ofrecidos en el foro México Inteligente: el país ya cuenta con evidencia suficiente para afirmar que la IA genera valor económico. La diferencia entre aprovechar ese potencial o quedar rezagado dependerá de la velocidad con la que empresas, gobiernos y universidades lo conviertan en una política de desarrollo.

*mcam