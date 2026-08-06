UNAM: Hay evidencia contra exámenes anulados; aspirantes pueden solicitar revisión

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que la cancelación de alrededor de 3 mil 200 exámenes de ingreso a licenciatura por irregularidades no se sustentó en sospechas, sino en expedientes individuales integrados con evidencia digital, que incluyen la grabación completa de las tres horas de aplicación de cada prueba, además del registro de las alertas generadas por la plataforma.

Así lo dio a conocer el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, al explicar el procedimiento seguido por la institución para anular evaluaciones en las que se acreditó la comisión de conductas no permitidas durante el examen en línea.

La Universidad no cancela ningún examen por mera presunción. Cancela exámenes porque tiene evidencias de que se cometieron irregularidades”, afirmó.

Ante las inconformidades de algunos aspirantes, explicó que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) cuenta con un expediente individual para cada examen cancelado. En él se conserva la grabación íntegra de las tres horas de aplicación, el registro de las pausas realizadas por el sustentante y el historial de alertas emitidas por el sistema cuando detectó conductas que ameritaban revisión.

Foto: Karina Tejada.

Cada examen cancelado cuenta con un expediente con evidencia digital

Concha Cantú señaló que cualquier aspirante cuyo examen haya sido anulado puede solicitar una revisión de su caso, en la que personal de la DGAE le muestra el expediente que motivó la cancelación.

El funcionario precisó que el examen de control presencial, programado del 12 al 19 de agosto, no busca distinguir entre "tramposos y no tramposos", sino funcionar como un mecanismo de verificación académica ante las irregularidades detectadas durante el proceso y la imposibilidad de determinar, únicamente con los resultados obtenidos, quién recibió ayuda externa y quién no.

El examen de control no está señalando tramposos y no tramposos, es parte del problema, se sabe que hay muchas irregularidades pero no puedes distinguir si por más alto que sacó un puntaje un alumno lo hizo de manera correcta o no. Sabemos que hubo trampas pero no sabemos específicamente la autoría”, sostuvo.

UNAM advierte sobre amparos y posibles falsas expectativas

Respecto a los juicios de amparo promovidos por algunos aspirantes, Concha Cantú detalló que hasta el martes pasado, la UNAM tenía conocimiento de cerca de diez demandas, aunque ninguna había sido notificada formalmente a la institución y, según la información disponible, algunos jueces habían requerido a los promoventes precisar el acto reclamado antes de decidir sobre su admisión.

En este contexto, el abogado general también expresó su preocupación por la proliferación de despachos y particulares que ofrecen promover amparos a cambio de pagos, al considerar que pueden generar falsas expectativas entre las familias.

A mí me preocupa la economía de las familias. Si ya tuvieron un golpe, ahora van a tener otro”, planteó.

Agregó que, desde el punto de vista jurídico, si un aspirante decide presentar el examen de control presencial podría considerarse que consintió el acto reclamado, lo que eventualmente podría derivar en el sobreseimiento del juicio de amparo, aunque aclaró que cada caso deberá ser resuelto por los tribunales.

Cabe destacar que a lo largo de la semana estudiantes que se han manifestado en Rectoría han dicho que sí buscarían un amparo para evitar una nueva prueba de evaluación.

La UNAM asignará de manera individual la sede y el horario del examen presencial a cada aspirante. Generada por IA

UNAM insiste en que el ingreso debe basarse en el mérito académico

Concha Cantú insistió en que el objetivo de la Universidad no es emprender acciones contra los jóvenes, sino garantizar que el ingreso a la institución responda al mérito académico y que los procedimientos de selección se desarrollen con transparencia y certeza.

La Universidad no quiere irnos contra los aspirantes, aun en los casos que sabemos que son aspirantes tramposos, o sea es una desgracia social. La Universidad lo que quiere es que sus procedimientos sean transparentes, rindan cuentas y se hagan bien”, finalizó.

*mcam