Senadores acumulan 941 faltas justificadas; 72 legisladores dejaron 189 inasistencias sin motivo

Durante los dos primeros años de la LXVI Legislatura, 117 de los 128 senadores de la República justificaron 941 ausencias en las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno; sin embargo, 72 legisladores no pudieron comprobar el motivo de 189 inasistencias a sus labores parlamentarias, de acuerdo con los registros históricos de asistencia y los reportes oficiales del Senado sobre ausencias no justificadas.

Durante el primer año de trabajo de la actual legislatura, que corrió del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2024 y del 1 de febrero al 30 de abril de 2025 (además de un periodo extraordinario del 23 de junio al 1 de julio de 2025), los senadores justificaron 537 inasistencias.

En tanto, durante el segundo año de trabajo, que abarcó del 1 de septiembre al 15 de diciembre de 2025 y del 1 de febrero al 30 de abril de 2026 (sumado a tres sesiones extraordinarias el 28 de mayo de este año), los legisladores justificaron 404 faltas a sus labores en el pleno.

Los senadores con más faltas injustificadas

Con el cierre de los dos años de trabajo de esta LXVI Legislatura, quedó en firme el número de 72 senadores que no pudieron justificar 189 inasistencias. Con siete ausencias sin motivo está el priista Alejandro Moreno Cárdenas; le siguen la panista Mayuli Latifa Martínez y el emecista Daniel Barreda, con seis inasistencias cada uno; y la priista Mely Romero, con cinco ausencias del pleno sin comprobación.

Luego hay 12 senadores que acumulan cuatro inasistencias sin justificar en el pleno, y 10 de ellos pertenecen a la bancada del PAN: Ricardo Anaya, Gina Campuzano, María de Jesús Díaz Marmolejo, Agustín Dorantes, Michel González, Miguel Márquez, Guadalupe Murguía, Francisco Ramírez Acuña, Verónica Rodríguez y Mauricio Vila.

En esa misma lista está el emecista Luis Donaldo Colosio (con faltas el 9 de septiembre de 2025, así como el 13 y 29 de septiembre y 12 de octubre de 2024), así como el morenista Gerardo Fernández Noroña, quien se ausentó sin justificación los días 2 de abril, 2 de septiembre y 23 de septiembre de 2025, además del 19 de marzo de este año, de acuerdo con los reportes oficiales del Senado.

El último balance de la Cámara Alta

El Senado hizo público el último reporte de inasistencias justificadas y ausencias de los trabajos del pleno correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones y al extraordinario de mayo. Se observaron 128 faltas justificadas por parte de todas las bancadas, mientras que cinco morenistas no pudieron validar sus ausencias.

Son los casos de Adán Augusto López Hernández y Margarita Valdez, quienes faltaron el 17 de febrero; Celeste Ascencio, el 10 de marzo; Gerardo Fernández Noroña, el 19 de marzo, y Raquel Bonilla, el 29 de abril.

En esta ocasión, el priista Alejandro Moreno Cárdenas, quien se mantiene como el legislador con más ausencias sin motivo, logró justificar cinco faltas recientes. Por su parte, la morenista Blanca Judith Díaz y la panista Lilly Téllez fueron las número uno en ausencias justificadas, al sumar siete tan solo en el trabajo ordinario y extraordinario de este año.

A estas cifras recientes se suma lo ocurrido previamente, donde legisladores como Claudia Anaya, Pablo Angulo, Manuel Añorve, Maribel Ávalos, Alejandra Barrales, Manlio Fabio Beltrones, Clemente Castañeda, Marko Cortés, Laura Esquivel, Amalia García, Ángel García, José Antonio Martín del Campo, Ividelviza Reyes, Miguel Riquelme, Cristina Ruiz, Paloma Sánchez, Lilly Téllez, Enrique Vargas, Carolina Viggiano, Rolando Zapata y Susana Zataraín sumaron tres ausencias sin justificar.

Ausentismo generalizado como protesta

Los datos oficiales del Senado permiten ver que en las sesiones del 13 de septiembre, 29 de septiembre, 25 de octubre y 12 de diciembre de 2024, los bloques de oposición se ausentaron del pleno como medida de protesta política.

Los reportes del Senado confirman que la oposición faltó en bloque a cuatro sesiones. Elizabeth Velázquez

El 13 de septiembre, durante la declaratoria de validez de la reforma constitucional del Poder Judicial, se ausentaron todos los priistas, panistas, emecistas y Manlio Fabio Beltrones (único senador sin grupo parlamentario). El escenario se repitió el 29 de septiembre con la declaración de validez en materia de Guardia Nacional, ausentándose los 41 senadores de oposición.

El 12 de octubre, para la insaculación de candidatos al Poder Judicial de la Federación, faltaron 18 panistas, cinco emecistas, la priista Paloma Sánchez y Beltrones. Finalmente, el 12 de diciembre, 11 panistas abandonaron la sesión solemne en protesta por la entrega de la Medalla de Honor Belisario Domínguez a una activista filomorenista.

Las 941 justificaciones de 117 senadores

En el rubro de las ausencias justificadas destaca el caso del fallecido senador panista Gustavo Sánchez, cuyo padecimiento de cáncer lo llevó a ausentarse en 52 sesiones del pleno.

Le sigue la senadora Jasmine Bugarín (PVEM), con 32 inasistencias justificadas; el senador morenista Óscar Cantón Zetina, con 25; y Ana Karen Hernández Aceves (PT), con un total de 25 ausencias justificadas.

Completan la lista de ausencias justificadas la panista Mayuli Latifa Martínez (23), Alejandro Moreno Cárdenas (22), la morenista Lucía Trasviña (21) y la panista Lilly Téllez (20). Con 19 aparecen el morenista Antonino Morales y las panistas Gina Campuzano y María de Jesús Díaz Marmolejo. Con 18 están el morenista Miguel Ángel Yunes Márquez y la panista Susana Zataraín, y con 16 ausencias validadas el morenista José Ramón Gómez Leal y la petista Yeidckol Polevnsky.