Corte de EU aplaza audiencia de Ovidio; será sentenciado después de El Mayo Zambada

SAN DIEGO.— Una corte va a evaluar la cooperación de Ovidio Guzmán López, por lo que pasó la audiencia en la que le dictará sentencia del 10 al 27 de julio, justo una semana después de que establezcan la condena a Ismael El Mayo Zambada.

La jueza Sharon Johnson Coleman estableció un ajuste de calendario del tribunal en Chicago para evaluar minuciosamente los informes de la fiscalía y alcances de la colaboración de Ovidio Guzmán.

Para llevar a cabo esa evaluación, la magistrada pasó del 10 al 27 de julio la audiencia en que va a decidir la fecha en que se dicte sentencia a Ovidio Guzmán López, El Ratón.

Con el cambio de calendarización, esa audiencia va a ser justo una semana después de que otro tribunal en Brooklyn dicte sentencia a Ismael El Mayo Zambada, quien enfrenta cadena perpetua y ha aceptado esa condena, de acuerdo con documentos de su abogado Frank Pérez.

Responden hoy a Zambada

Hoy, la fiscalía responderá a la propuesta de El Mayo de aceptar la cadena perpetua después de declararse culpable, pero con la petición de cumplir su sentencia en una prisión administrativa donde cuente con asistencia médica.

El cofundador del Cártel de Sinaloa, de 76 años, padece de diabetes avanzada.

El cambio de fecha para Ovidio hasta después de la sentencia a El Mayo se suma a una serie de coincidencias que han entrelazado ambos casos y ahora son argumento del gobierno de México al pedir a Estados Unidos aclaración sobre el secuestro de El Mayo.

Días antes de ese secuestro, Ovidio Guzmán desapareció del registro de custodia de la Oficina federal de Prisiones (BOP). Una semana después, su hermano, Joaquín Guzmán López, aterrizaba en Nuevo México con El Mayo secuestrado.

El Mayo Zambada enfrenta una audiencia clave en EU, donde el juez Brian Cogan definirá la sentencia contra el cofundador del cártel de Sinaloa. Reuters y Especial | Composición: Generada por IA

A partir de entonces se registraron negociaciones con beneficios para los dos hermanos, Ovidio y Joaquín Guzmán, tras el secuestro de El Mayo.

Ahora, una versión sin corroborar indica que los dos hermanastros de los Guzmán que todavía siguen prófugos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, podrían estar a la espera de ver qué sentencias se imponen a Ovidio y Joaquín, para entonces decidir si se entregan a autoridades estadunidenses.