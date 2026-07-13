TEPJF gasta millones en autos eléctricos, metaverso, arte, gym...; Cuenta Pública 2025

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reportó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un patrimonio en bienes muebles que asciende a 864 millones 634 mil 394 pesos. Entre su inventario figuran autos de gama alta, obras de arte, equipo de gimnasio y hasta lentes de realidad virtual.

La flotilla vehicular del organismo representa un gasto acumulado de casi 98 millones de pesos. El inventario incluye 22 autos eléctricos modelos 2025 y 2026, con costos de entre 457 mil y 484 mil pesos por unidad, de acuerdo con la información reportada por el órgano encargado de calificar la legalidad de los procesos democráticos en México, al cierre del ejercicio de la Cuenta Pública 2025.

El parque vehicular posee también camionetas de marca japonesa, tasadas individualmente en 702 mil 600 pesos, y tres autos estadunidenses con valor de 1.6 millones de pesos cada uno, los cuales cuentan con sistemas de seguridad y blindaje.

El gasto en lujos por parte del Tribunal Electoral también se respira en los espacios de trabajo de sus funcionarios, donde se reporta mobiliario de alta gama, aunque estas adquisiciones no son recientes sino herencias de administraciones anteriores.

Por ejemplo, registra un librero con un valor de 218 mil 550 pesos, una mesa de juntas de 213 mil 433 pesos y dos escritorios ejecutivos modelo Kent de 106 mil 23 pesos cada uno.

También un par de escritorios ejecutivos de madera modelo Kent que aparecen en el inventario con un costo de 106 mil 023 pesos cada uno, acompañados por otro mueble similar facturado en 142 mil 917 pesos.

Además, el Tribunal adquirió al menos 19 sillones tipo reposet y sillones reclinables de piel de marcas de diseñador, elevando las áreas de oficina a niveles de confort residencial.

El catálogo tecnológico del tribunal incluye cinco lentes de realidad virtual Meta Quest 3, con un costo individual de 14 mil 848 pesos, además de dos drones de vigilancia Phantom de 105 mil 581 y 56 mil 468 pesos.

Los registros de la Cuenta Pública también incluyen equipo de gimnasio comercial de uso rudo que incluye cinco caminadoras de hasta 102 mil pesos, dos elípticas de 52 mil 971 pesos y cinco bicicletas de spinning.

El inventario del TEPJF cierra con una bolsa de 2.2 millones de pesos en arte y objetos decorativos, rubro en el que destacan dos esculturas de 154 mil y 100 mil pesos, además de una pintura de 80 mil pesos.

Disfruta TEPJF de camionetas, lentes virtuales y aparatos de gym; contradice la austeridad republicana

El Tribunal Electoral reportó a la ASF un inventario en bienes muebles que asciende a 864.6 millones de pesos; los magistrados deliberan entre escritorios de diseñador de más de 140 mil pesos y sillones reposet de piel.

Mientras el discurso oficial de la administración pública exige ajustar los cinturones bajo la bandera de la austeridad republicana, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las prioridades presupuestales se miden bajo otra óptica, estrenando autos de moda y lentes de realidad virtual, por ejemplo.

Al cierre del ejercicio de la Cuenta Pública, el órgano encargado de calificar la legalidad de los procesos democráticos en México reportó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un patrimonio en bienes muebles que asciende a 864 millones 634 mil 394 pesos.

Detrás de este número no sólo se esconden los sistemas tecnológicos necesarios para procesar las sentencias del país.

Una revisión minuciosa al inventario general revela un entramado de adquisiciones que transitan entre las labores ejecutivas, la tecnología de entretenimiento de última generación, obras de arte de firmas exclusivas y hasta aparatos de acondicionamiento físico de calidad profesional, cuyo origen y uso dentro de las sedes del tribunal abren interrogantes sobre el uso del dinero público.Electromovilidad, blindaje y flotillas de gama alta

El parque vehicular del Tribunal Electoral es uno de los rubros que evidencia este despliegue de recursos. Con un gasto acumulado que roza los 98 millones de pesos, el patrimonio de transporte combina la adquisición de vehículos tradicionales con las últimas tendencias de la electromovilidad y costosos aditamentos de seguridad personal.

Llama la atención la reciente incorporación masiva de flotillas eléctricas: el Tribunal reportó la posesión de 22 automóviles compactos de una marca china (modelos 2025 y 2026), con costos estandarizados de adquisición de 484 mil 806 y 457 mil 805 pesos por unidad.

Excélsior/Especial

Esta renovación de flota de bajas emisiones convive en los registros con camionetas de uso ejecutivo tradicional de alto valor en el mercado, entre las que destacan múltiples unidades de camionetas japonesas (modelos 2020) tasadas individualmente en 702 mil 600 pesos.

Sin embargo, el verdadero blindaje —financiero y físico— aparece en la parte alta de la lista. En los registros figuran tres automóviles de marca estadunidense modelo 2014 con un valor en libros de 1 millón 676 mil 173 pesos cada uno.

El costo de estas unidades se comprende al analizar de cerca el inventario, donde aparecen de forma consecutiva varios conceptos denominados “Sistema de seguridad sin marca ni modelo”, cuyos precios individuales oscilan entre 1 millón 183 mil 200 y 1 millón 279 mil 979 pesos.

En la práctica de las auditorías públicas, estos montos reflejan las adaptaciones de blindaje de alta especificación técnica que se incorporan a las camionetas tipo Suburban (1 millón 036 mil 300 pesos) y Tahoe (897 mil 300 pesos) utilizadas para el traslado de los mandos superiores del organismo, magistradas y magistrados.

Escritorios de cien mil pesos y diseño inglés

Los costos del Tribunal Electoral también se respiran en los espacios de trabajo de sus servidores públicos. El mobiliario básico de oficina dejó de ser un asunto funcional para convertirse en una exhibición de firmas de diseñador.

Si bien estas adquisiciones no son recientes sino herencias de administraciones anteriores, las búsquedas en el inventario arrojan compras de la prestigiada mueblería de alta gama López Morton.

En las oficinas del Tribunal reposan, por ejemplo, un librero modelo inglés con un costo de 218 mil 550 pesos, además de una mesa de juntas modular estilo inglés de 213 mil 433 pesos.

Los escritorios no se quedan atrás en la carrera por el confort institucional. Un par de escritorios ejecutivos de madera de la misma firma, modelo Kent, aparecen en el inventario con un costo de 106 mil 023 pesos cada uno, acompañados por otro mueble similar de la línea Inglés facturado en 142 mil 917 pesos.

Para complementar el descanso de las jornadas de deliberación jurídica, el Tribunal adquirió al menos 19 sillones tipo reposet y sillones reclinables de piel de marcas de diseñador, elevando las áreas de oficina a niveles de confort residencial.

En las oficinas del Tribunal reposan, por ejemplo, un librero modelo inglés con un costo de 218 mil 550 pesos. Especial

Realidad virtual y drones en el presupuesto

Otro de los hallazgos dentro del catálogo de activos es la inclusión de tecnología de entretenimiento o para videojuegos. El inventario oficial reporta la compra de cinco lentes de realidad virtual marca Meta, modelo Quest 3, adquiridos consecutivamente con un valor individual de 14 mil 848 pesos. ¿Cuál es la función jurídica o el análisis de pruebas electorales que requiere sumergirse en entornos de realidad virtual? El documento de la ASF no lo específica.

A esto se le suma equipo de captación aérea que rebasa los estándares comunes de oficina. El organismo reporta la adquisición de un dron para vigilancia marca Phantom 4 Pro con un costo de 105 mil 581 pesos, secundado por otro aparato similar de la marca DJI Phantom 4 Pro+ con valor de 56 mil 468 pesos.

Aunque las sedes cuentan con seguridad privada y durante proceso electoral, con elementos federales, el Tribunal optó por adquirir su propia flotilla de aeronaves no tripuladas de nivel comercial.Un “gimnasio” oculto en las facturas

Otros de los gastos periféricos se encuentra en el equipo deportivo. Aunque formalmente el Tribunal Electoral no cuenta con un gimnasio público o de acceso abierto reportado de manera transparente en sus instalaciones centrales o salas regionales, los registros contables demuestran que el acondicionamiento físico de sus integrantes es una prioridad financiada por el erario.

El inventario de la Cuenta Pública detalla un completo equipamiento de gimnasio comercial de uso rudo que incluye:

Una caminadora marca Precor modelo TRM833 con un valor en libros de 102 mil 080.00 pesos .

. Dos caminadoras de alta resistencia marca Life Fitness modelo Integrity, facturadas en 73 mil 080.00 pesos cada una .

. Dos caminadoras marca True modelo TM50, con un costo de 68 mil 208 pesos por unidad.

Dos aparatos elípticos marca True modelo XM50, valuados en 52 mil 971 pesos cada uno.

Al menos cinco bicicletas de spinning de marcas especializadas como Lime y otras líneas con costos que van desde los 5 mil hasta los 11 mil pesos unitarios.

Sólo en este lote de aparatos deportivos, el Tribunal invirtió cientos de miles de pesos en equipo que no se alinea directamente con ninguna de las facultades constitucionales de la institución.El valor del adorno

El recorrido concluye en las paredes y pasillos de las ponencias. El rubro de arte y objetos decorativos representa una bolsa de 2.2 millones de pesos donde destacan una escultura sin marca ni modelo de 154,000 pesos, otra pieza escultórica similar de 100,000 pesos y una Pintura decorativa de 80,000 pesos.

Elementos estéticos pagados con fondos federales para adornar el entorno donde se dictamina el rumbo político del país. Mientras los tribunales locales operan bajo constantes asfixias presupuestales y los ciudadanos exigen un uso pulcro de cada peso invertido en la democracia, el inventario del TEPJF describe lujos; un catálogo donde las comodidades ejecutivas parecen tener el mismo peso que la propia impartición de justicia.