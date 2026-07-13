Senado duplica contrato de cultura por $32 millones; pedirán a transparencia que baje el documento

El Senado de la República admitió que duplicó uno de sus contratos para la prestación de servicios de cultura por 32 millones 510 mil 160 pesos, que pagó en el primer trimestre del 2025, pero que volvió a incluir en sus gastos del primer trimestre de este año.

Excélsior informó que en la relación de gastos del Senado durante el primer trimestre de 2026, referente a los contratos, bienes y servicios que adquiere, aparecía nuevamente el contrato SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo del 2025; es decir, en el primer trimestre del año pasado, con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero que repetía el anexo, por lo que en total son 34 hojas.

A petición expresa de una explicación, las autoridades administrativas del Senado respondieron que “al momento de realizarse la carga de información se duplicó el contrato de 2025 y 2026, sin que esto signifique afectación alguna a la vigencia de los contratos o al principio de máxima publicidad” y precisó que se solicitará a la Plataforma Nacional de Transparencia que se baje la duplicidad de ese contrato.

El 30 de junio, con base en la información que el Senado entregó a la Plataforma Nacional de Transparencia, este diario informó que la administración del Senado firmó 138 contratos y requerimientos de servicios por un máximo de 933.2 millones de pesos durante el primer trimestre de este año, para servicios que utilizará durante todo el año.

De 138 contratos y requerimientos de servicios; de los cuales 66 se refieren a contrataciones con montos cerrados y 72 a contrataciones con montos mínimos y máximos, en función de la prestación del servicio solicitado. Aunque sigue sin cumplir su obligación de colocar esa información en su propia página web, como lo hizo durante más de una década.

El Senado cambió de proveedor de servicios culturales y modificó el contrato para no sujetarse a un precio cerrado y pagar en función de las actividades que se realicen, por lo que pasó de un contrato cerrado de 32.5 millones de pesos, con IVA incluido, para un lapso de ocho meses y 15 días, a uno abierto de 11.6 millones de pesos mínimo y 34.6 millones de pesos máximo, ya con IVA, para un periodo de 10 meses y 25 días.

El 24 de agosto de 2025, Excélsior dio a conocer el contrato número SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo de 2025; es decir, en el primer trimestre del año pasado, con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero que repetía el anexo, por lo que en total son 34 hojas.

Pero ahora, en este primer trimestre de 2026 vuelve a aparecer este mismo contrato con número SERV/DGRMSG/057/03/2025, por un monto total, con IVA incluido, de 32 millones 510 mil 160 pesos, firmado el 14 de marzo del 2025 con el proveedor Alejandro Hernández Jacinto y que incluye un anexo con la relación de todas las actividades a realizar, desde el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2025, pero ya sin repetir el anexo, por lo que son 13 hojas en total.

El cotejo de firmas entre el documento difundido en 2025 y el difundido en este 2026 son los mismos, incluso la tinta verde con la cual lo signó una de una de las autoridades del Senado, pero que ahora forma parte de los gastos del primer trimestre de este año.

En la consulta hecha por Excélsior a las autoridades administrativas del Senado, para conocer las razones de repetir un contrato que ya venció, dentro de los gastos del primer trimestre de este año, la respuesta fue que, efectivamente, se trata del mismo contrato; no tiene variación ni en los montos ni en la temporalidad ni en el nombre del proveedor; por lo que se trató de un error.

Así, a los 933 millones 269 mil 16.2 pesos que el Senado reportó haber erogado en contratos anuales durante el primer trimestre de este año, se deben restar los 32 millones 510 mil 160 pesos del contrato de cultura duplicado, por lo que el gasto real del Senado en ese periodo queda en 900 millones 758mil 556.2 pesos.

El caso

· El error. El Senado duplicó un contrato de cultura de 2025 en su reporte de gastos del primer trimestre de 2026.

· Justificación. Las autoridades administrativas lo atribuyeron a un “error de carga” en la Plataforma Nacional de Transparencia.

· Ajuste real. Tras restar el error, el gasto real del Senado en el primer trimestre baja de 933.2 a 900.7 millones de pesos.

· Transparencia. El Senado incumple su obligación de publicar estos contratos en su propio sitio web, usando sólo la plataforma nacional.

· Nuevo contrato. Para 2026 se cambió a un contrato abierto (de 11.6 mdp a 34.6 mdp) para no sujetarse a un precio cerrado.