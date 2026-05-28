Por fin, Enrique Inzunza pide licencia al Senado, decidió que esté su suplente

A un mes exacto de que las autoridades de Estados Unidos solicitaron su aprehensión con fines de extradición, con el cargo de estar coludido con el Cártel de Sinaloa, el senador morenista, Enrique Inzunza, solicitó licencia para separarse de su cargo legislativo, pero decidió hacerlo desde el refugio del propio Senado, pues según su versión, está en las oficinas de la institución desde ayer.

La FGR citó a declarar al senador de Morena Enrique Inzunza por cargos de narcotráfico; el legislador confirmó que acudirá sin fuero ni representantes. Especial

Lo llamó “el show” de los panistas

El coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, informó que Enrique Inzunza decidió presentar su solicitud de licencia para separarse del cargo, a tres horas de que se abra la sesión extraordinaria del Senado para aprobar las reformas constitucionales del Poder Judicial y para anular elecciones por injerencia extranjera, porque no se va a prestar “al show” de los panistas.

Embestida Mediática

La reunión ocurrió en el restaurante El Álamo, ubicado dentro del Country Club de Culiacán Tomada de X @beltrandelrio

Dada la numerosa presencia cotidiana de los reporteros que cubren a diario las actividades del Senado, que desde la mañana esperan verlo en su oficina, el senador Inzunza acusó que es “la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha”.

Así, decidió solicitar licencia para que sea su suplente, Omar López Campos, quien acuda a la sesión del pleno del Senado a partir de las 15 horas de este jueves, pero dijo que se mantendrá en las oficinas del Senado.

“Seguiré las reuniones de comisiones y la del Pleno, apoyando a mi grupo parlamentario, Morena, con opiniones y argumentos en favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”, escribió.

En el Senado, las oficinas de la Junta de Coordinación Política, encabezada por Ignacio Mier, y de la Mesa Directiva, que preside Laura Itzel Castillo, tienen áreas totalmente privadas que comunican al área denominada Pasos Perdidos, que lleva al salón de plenos del Senado, sin que los senadores tengan que pasar por el Patio del Federalismo o por pasillos comunes del edificio.