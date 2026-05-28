Canícula: el calor extremo que pone a prueba los límites del cuerpo humano

Se prevén lluvias tras la canícula, en contraste con días de calor extremo.

El calor prolongado incrementa riesgos como deshidratación y agotamiento físico.

La canícula ha dejado de ser un fenómeno estacional más para convertirse en un indicador del deterioro climático. Cada año, este periodo de calor intenso y sequedad se presenta con mayor fuerza, alargando sus efectos y reduciendo los márgenes de adaptación. En ese contexto, el cuerpo humano no solo resiente las altas temperaturas: las procesa como una amenaza constante, en un entorno que ya no ofrece tregua ni equilibrio.

El organismo mantiene su funcionamiento en un rango térmico estrecho —alrededor de los 36.5 a 37 grados Celsius—, pero cuando el ambiente rebasa los 35 grados, la capacidad de enfriamiento comienza a fallar. La sudoración, principal mecanismo de regulación, se vuelve insuficiente en condiciones de calor prolongado y aire seco. El resultado es una acumulación interna de calor que coloca al cuerpo en una situación de estrés térmico sostenido.

Este desequilibrio tiene consecuencias medibles. La evidencia médica indica que perder apenas el 2 % del peso corporal en líquidos puede afectar funciones cognitivas como la memoria, la atención y los reflejos.

Imagen ilustrativa de glóbulos rojos en circulación, relacionada con los efectos del agotamiento físico y la deshidratación por calor extremo. Excélsior

El sistema cardiovascular es uno de los más exigidos en estas condiciones. Para disipar el calor, el cuerpo incrementa el flujo sanguíneo hacia la piel, lo que obliga al corazón a trabajar más rápido y con mayor intensidad. Este esfuerzo adicional, sostenido por días o semanas, representa un riesgo particular para personas vulnerables, pero también evidencia el desgaste progresivo en individuos sanos.

A este escenario se suma el entorno que define a la canícula: aire seco, alta radiación solar y acumulación de contaminantes. La baja humedad acelera la pérdida de líquidos, mientras que la radiación ultravioleta impacta directamente en la piel, favoreciendo inflamación y daño celular. Las vías respiratorias, por su parte, enfrentan un aire más agresivo, lo que agrava la sensación de fatiga y reduce la capacidad de recuperación.

Especialistas señalan que no basta con beber agua cuando aparece la sed, ya que esta es un indicador tardío de deshidratación. Durante la canícula, el consumo constante de líquidos, así como la reposición de electrolitos, resulta clave para sostener las funciones básicas del organismo y evitar un desgaste progresivo que puede pasar inadvertido.

Imagen ilustrativa del impacto del calor extremo en el cuerpo humano, con énfasis en el estrés térmico y la regulación interna de temperatura. Excélsior

La prevención también implica reconocer señales tempranas de alerta. Dolor de cabeza persistente, mareos, debilidad, piel seca o sudoración excesiva son indicios de que el cuerpo enfrenta dificultades para regular su temperatura. Cuando estos síntomas escalan a confusión, desorientación o piel caliente sin sudor, se trata de una emergencia que requiere atención inmediata. Identificar estos signos puede marcar la diferencia entre una afectación reversible y un riesgo mayor.

En términos climáticos, la canícula deja de ser un evento aislado para insertarse en una tendencia más amplia: la intensificación de los extremos. La repetición y prolongación de estos episodios implica que el cuerpo tiene menos tiempo para recuperar su equilibrio. En ese cruce entre clima y biología, la lectura es clara: el organismo humano se está adaptando a la fuerza a un entorno cada vez más demandante, donde cada grado adicional se traduce en un mayor desgaste.