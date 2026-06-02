Alcalde de Zacatecas descalabra al erario; compromete más de 100 mdp en 2 licitaciones a modo

ZACATECAS, Zac.— El presidente municipal de la capital de Zacatecas, Miguel Ángel Varela Pinedo, es investigado tras revelarse presuntas irregularidades al comprometer 104 millones 573 mil 612 pesos del presupuesto público en dos licitaciones que presentan inconsistencias, de acuerdo con documentos en poder de este medio.

Se trata de dos contratos para el arrendamiento y mantenimiento de la flotilla vehicular municipal, los cuales fueron adjudicados de manera “sospechosa” a una sola empresa participante en cada caso, sin que existiera una real competencia ni se buscaran las mejores condiciones económicas para el municipio.

El primer contrato, identificado como PMZ/STYF/ARR/020/2025, asignó 70 millones 699 mil 466 pesos para rentar 70 vehículos administrativos y de servicios. El segundo, PMZ/STYF/PS/027/2025, destinó 33 millones 874 mil 146 pesos únicamente al mantenimiento de 62 unidades.

De acuerdo con costos promedio del mercado nacional y local, el arrendamiento anual de una flotilla de 70 vehículos ronda los 200 mil pesos por unidad, lo que representaría alrededor de 14 millones de pesos al año. Sin embargo, el monto aprobado supera ampliamente esa cifra.

El presupuesto para mantenimiento también resulta considerablemente superior a lo habitual para ese número de unidades.

Ambos contratos forman parte de una misma estrategia y fueron otorgados a empresas del mismo entorno. Jet Van Car Rental SA. de CV. obtuvo el arrendamiento a través de la Licitación Pública Nacional LPN/PMZ/DA-M1-2025, mientras que Automóviles COC de Zacatecas SA. de CV. se adjudicó el mantenimiento integral vía la licitación LPN/PMZ/DA-M2-2025. Empresas que también prestan servicios al gobierno estatal.

En ambos procesos sólo se presentó un postor, lo que ha generado sospechas de una posible simulación y conflicto de intereses.

Los contratos tienen vigencia hasta 2027, cubriendo prácticamente todo el periodo de la actual administración. El de mantenimiento, por ejemplo, inicia el 1 de mayo de 2025 y concluye el 31 de julio de 2027.

La falta de competencia eliminó cualquier posibilidad de comparar precios o evaluar mejores alternativas, lo que configura un posible daño al patrimonio municipal, según revelaron expertos en este tipo de operaciones.

Mientras la capital enfrenta rezagos importantes en infraestructura, deficiencias en servicios públicos y problemas de seguridad, la asignación de más de 104 millones de pesos a este esquema de renta vehicular ha puesto bajo escrutinio las prioridades presupuestales del gobierno de Miguel Varela.

Cabe destacar que al simular las Licitaciones Públicas Nacionales y limitar la concurrencia de más proveedores, la administración de Miguel Varela anuló la oportunidad de comparar precios, evaluar alternativas de mercado y exigir mejores condiciones técnicas. La magnitud de los recursos invertidos convierte a esta cuestionada política en la apuesta financiera central del actual gobierno municipal.

El dato

Vigencia

· Los contratos tienen una vigencia que abarca casi todo el periodo: del 1 de mayo de 2025 al 31 de julio de 2027.

Contrato de arrendamiento Especial