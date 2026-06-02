Estados con “tache” en servicios de agua potable; reprueban a nivel nacional

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La Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental es uno de los principales instrumentos de que dispone el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para generar información en torno al nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios que recibe de sus gobiernos, así como la calificación que les otorga a los mismos.

Un país sediento. El mapa de la satisfacción con los servicios de agua potable revela una de las expresiones más preocupantes de la desigualdad territorial en México. Mientras algunas entidades han logrado avanzar hacia sistemas relativamente eficientes de abastecimiento, amplias regiones del sur y sureste del país registran niveles persistentemente bajos de valoración ciudadana. Esta paradoja evidencia las profundas brechas de inversión, gestión institucional, infraestructura y capacidades gubernamentales para garantizar su acceso efectivo. La situación es particularmente grave porque el derecho humano al agua está estrechamente vinculado con la salud, la alimentación, el bienestar y el derecho a un medio ambiente sano. En ese contexto, las diferencias observa-das entre entidades federativas muestran que el cumplimiento del mandato del artículo 4o constitucional sigue siendo desigual y fragmentado. Especial

El derecho al agua para consumo humano está reconocido en el artículo 4 constitucional en los siguientes términos plasmados en su párrafo octavo: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Al respecto es importante destacar que este derecho está directamente vinculado con los derechos al medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, entre otros, y que el artículo 115 constitucional les asigna a los municipios la responsabilidad de los organismos operadores de agua.

Los datos

De acuerdo con el Inegi, en la década que va de 2015 a 2025, el nivel de satisfacción de la ciudadanía respecto de los servicios que recibe de agua potable no ha tenido prácticamente variaciones. El promedio de las mediciones bienales que hace el instituto muestra que sólo el 52.9% de quienes tienen 18 años o más, están algo o muy satisfechos con el servicio mencionado, teniendo el nivel más alto en 2019, cuando el porcentaje llegó a 56%, y los niveles más bajos en 2023 y 2025, con porcentajes de 50.7% y 51.4%; siendo este último un indicador prácticamente idéntico al registrado en 2015, cuando se ubicó en 51.7 por ciento.

Las entidade donde, según el Inegi, se registra un mayor promedio de satisfacción en el periodo mencionado son Nuevo León, con un 73.3% de la población, es decir, no se llega ni a tres de cada cuatro; Baja California, con 69.5%; Guanajuato registra 69.4%; Querétaro, 69%; Sinaloa, 68.4%; Colima, 66.9%, y Yucatán, con un 65.2 por ciento.

En el extremo opuesto, las entidades con menor nivel de satisfacción son: San Luis Potosí, con 42.1%; Zacatecas, 41.7%; Chiapas, 38%; Oaxaca, 33.9%; Tabasco, 23.2% y Guerrero, 20.9%. No deja llamar la atención que son precisamente las entidades con mayores reservas de agua dulce las que registran los peores niveles de satisfacción con el servicio y nivel de acceso.

Al respecto es pertinente subrayar que uno de los indicadores que mide la ENCIG es el nivel de potabilidad del agua, definido como la valoración del agua como “bebible, sin temor a enfermarse”. En ese rubro, los niveles son los más bajos reportados en materia de agua en esta edición de la ENCIG. En efecto, las entidades con mayor satisfacción con la potabilidad del agua que reciben fueron, en 2025: Tlaxcala, con apenas 44.2%, Guanajuato reporta 42.5%; Chihuahua, 41.8%; Nuevo León, 37.6%; Morelos, 35.4% y Durango, 30%. En contraste, las entidades con peores indicadores fueron: Baja California Sur, con 9.3%; Jalisco, 8.9%; Quintana Roo y Tamaulipas, 8.3%, respectivamente; Baja California, 5.5%; Guerrero, 4.3%, y Tabasco, 3.5 por ciento.