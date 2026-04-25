Afirma Samuel García que NL alcanzó 2 trillones de pesos de IED en cuatro años

De acuerdo con el gobernador de Nuevo León, Samuel García, la entidad ha logrado en cuatro años y medio de su administración una inversión extranjera directa (IED) por un monto de 2 trillones de pesos.

El mandatario presumió tal cifra durante su mensaje de este sábado en un evento oficial en el cual afirmó que nadie la hace como Nuevo León.

"No nos llegan ni a los talones como lo hace Nuevo León por eso somos primer lugar en inversión extranjera, llevamos en cuatro años o en cuatro años y medio 120 billones de dólares", dijo.

Sin embargo, mencionó que esto representa dos trillones de pesos, cifra que nunca se había oído hablar en México.

"Estamos hablando de dos trillones de pesos con t. ¿Cuándo han escuchado hablar de trillones en México, cuándo?, cuestionó.

Expuso que el dinero andaba por todo el mundo y aterrizó en Nuevo León.

Destacó que todo lo que es inversión extranjera es bienvenida en el estado porque representa progreso.