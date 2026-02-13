Encuesta interna revela que confianza en el INE se desploma

Según la última encuesta interna que mandó hacer el Instituto Nacional Electoral (INE), 59% de la ciudadanía encuestada tiene mucha confianza o algo de confianza en ese instituto, en comparación del 73% que arrojó la última encuesta interna realizada por la administración de Lorenzo Córdova en 2022.

Es decir, en tres años, y luego de la organización de la elección judicial, la confianza cayó 14 puntos porcentuales.

En tanto, mientras en 2022 el 51% apoyaba una reforma electoral y el 78% se dijo a favor de elecciones populares para elegir consejerías del INE y magistraturas del TEPJF, esto con sólo 27% de la gente que dijo conocer la propuesta de reforma del presidente López Obrador, en 2025, 59% se dijo “preocupado o algo preocupado” por el impacto en la autonomía del INE de una posible reforma electoral en este año, aunque 72.5% consideró que sí era necesaria o muy necesaria una reforma.

En adición, 43.4% de la ciudadanía consideró que la organización de la elección judicial estuvo “muy bien” o “bien” mientras el 29.5% no supo qué contestar y 24.7% consideró que estuvo “mal” y “muy mal” organizada.

En cuanto al conocimiento de Guadalupe Taddei, 57.6% no la ubica como consejera presidenta del INE, 17.7% no supo qué contestar y 24.7% dijo saber quién era. Sobre su liderazgo, el 47.3% lo considera “bueno” o “muy bueno”, 29.3% lo calificó de “malo” “muy malo” y 23.3% no supo qué contestar.

La gente encuestada dijo que con lo que ha “escuchado” de otras personas sobre la autoridad electoral tiene una opinión “buena, muy buena”, en el 64.5% de las respuestas.

Niveles de confianza sólo por debajo de la presidenta

A pesar de los 14 puntos porcentuales menos con respecto a 2022, el INE sólo está por debajo de la presidenta Sheinbaum, en el nivel de confianza, ya que la mandataria contó con la aprobación de 59.8% de los entrevistados.

Por debajo del INE está la CNDH con 50%; la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 49.8%; el Tribunal Electoral del Poder Judicial, con 49%; el Congreso de la Unión con 47.6% y los partidos políticos con 31.9 por ciento.

En tanto, 57.2% de los participantes consideraron que el INE es imparcial.

Desempeño por temas

Los participantes en la encuesta calificaron con “bien y muy bien” el desempeño del INE en la expedición de la credencial para votar, en 80%, capacitación de funcionarios de casilla con 62%, garantizar paridad de género con 59.8%, promover la participación ciudadana 58.8%, la organización de las elecciones 2024 con 57.2% de aprobación, 55.2% para la forma en que se dan a conocer los resultados de la elección. 45.8% de aprobación a cómo se multa a los partidos políticos y la organización de la elección judicial con 43.4% de opiniones favorables.

Esta encuesta tuvo un costo de 110 mil 200 pesos, la realizó la empresa Parámetro Consultores S.C. a una muestra de 502 personas mayores de 18 años con teléfono celular y los datos se levantaron entre el 26 y 28 de diciembre de 2025, con un nivel de rechazo de 47 por ciento.

Cabe señalar que, en 2022 la encuesta fue realizada por la empresa BGC, y se realizó a 400 personas que contestaron efectivamente entre el 9 al 10 de septiembre de ese año y que fueron seleccionadas a través de una muestra representativa de la población mayor de 18 años con teléfono celular.

*mcam