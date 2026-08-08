Fiscalía plantea estrategia nacional para combatir redes de trata y explotación

En seguimiento a las acciones de política pública que se impulsan con motivo del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), realizó el Décimo Encuentro Nacional de Fiscalías y Unidades Especializadas en Materia de Trata de Personas.

Durante la inauguración, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, señaló que este encuentro no representa únicamente la conmemoración de una fecha, sino una oportunidad para refrendar la responsabilidad institucional que existe con las víctimas, porque “cuando hablamos de trata, no hablamos únicamente de un tipo penal, hablamos de la negación más profunda de la dignidad humana”, puntualizó.

Agregó que la responsabilidad de sostener un caso de trata no corresponde a la víctima, sino a las instituciones encargadas de investigar y perseguir este delito: “La víctima no tiene que demostrar que fue víctima, nosotros tenemos que acreditar el delito. Nuestra obligación es llegar con el caso construido para que el testimonio de la víctima sea acompañado por una investigación sólida”.

Para ello, planteó las líneas de acción para fortalecer la investigación y persecución de este delito: investigar en red, mediante la vinculación de casos entre entidades federativas para identificar y desarticular estructuras criminales, con apoyo del análisis de contexto y la inteligencia criminal; golpear el negocio de la trata, mediante el rastreo de recursos, el aseguramiento de bienes y la aplicación de la extinción de dominio, a fin de evitar que este delito continúe siendo rentable.

Asimismo, propuso compartir capacidades tecnológicas y poner las herramientas de investigación cibernética y tecnológica a disposición de las fiscalías del país para combatir el reclutamiento digital, detectar contenidos generados con inteligencia artificial y rastrear plataformas; establecer una ruta común de actuación mediante la homologación de criterios de investigación y atención, para garantizar una respuesta de calidad a las víctimas, independientemente del lugar donde denuncien; y fortalecer la profesionalización permanente, con especial énfasis en la no revictimización de las víctimas.

Reproducir “Donde haya trata, habrá investigación”: Ernestina Godoy advierte firmeza

“Hay una familia que sigue esperando una respuesta y hay una sociedad que espera de nosotros firmeza y resultados. Que quede claro para quienes lucran con la libertad de otras personas: donde haya explotación, habrá Estado y donde haya trata, habrá investigación, habrá persecución y habrá consecuencias. Ese es nuestro compromiso”, expresó.

Por su parte, Maribel Bojorges Beltrán, titular de la FEVIMTRA, señaló que este encuentro nacional, coordinado entre las autoridades federales y estatales, se ha concebido como un espacio de diálogo, colaboración e intercambio de experiencias, en el que la diversidad de perspectivas, conocimientos y buenas prácticas fortalece las capacidades institucionales y enriquece la respuesta conjunta frente a este fenómeno delictivo.

Dijo que desde la FGR “reiteramos nuestro compromiso de fortalecer la investigación y persecución de los delitos en materia de trata de personas, sabedores de que ninguna institución puede enfrentar por sí sola un fenómeno con esa complejidad. Solo mediante la coordinación entre las instituciones de procuración de justicia, la colaboración con las personas especialistas y el intercambio permanente de conocimiento podremos consolidar una respuesta más eficaz y articulada”.

Señaló que se debe recordar que detrás de cada carpeta de investigación hay una persona cuya libertad, dignidad y proyecto de vida fueron vulnerados, por lo que “los delitos en materia de trata de personas, en cualquiera de sus modalidades de explotación, son incompatibles con un Estado democrático de derecho que aspira a garantizar la igualdad, la dignidad humana y el pleno respeto a los derechos humanos”.

En su participación, Jorge Nader Kuri, rector del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), señaló que desde la institución a su cargo asume la responsabilidad de convertir la experiencia acumulada por las fiscalías en formación especializada y herramientas que mejoren el trabajo diario, pues “la trata de personas es el delito que intenta borrar un nombre donde existe una niña, una mujer, un joven o una persona migrante con historia, afectos y sueños. La organización criminal pretende ver solamente una mercancía, una fuente de ingreso o un cuerpo disponible para la explotación”.

Agregó que la coordinación entre la Federación y las entidades federativas debe convertirse en una práctica cotidiana de investigación conjunta; que cada expediente debe ayudar a investigar el mejor caso, cada sentencia debe señalarnos qué funcionó y cada fracaso en tribunales debe convertirse en una corrección verificada.

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, celebró que este encuentro sea un espacio para compartir buenas prácticas, identificar nuevos desafíos e impulsar normativas y protocolos que garanticen la no revictimización y fortalezcan el debido proceso.

Recalcó que el compromiso es que “ninguna persona quede desprotegida frente al Estado y que la atención a las víctimas sea, cualquiera que sea el delito que las afectó, pero en particular el delito de trata de personas, y su investigación se dé siempre con enfoque de derechos, de género y de manera diferencial”.

Este encuentro nacional reúne a los titulares de las fiscalías y unidades especializadas de las fiscalías estatales y federales responsables de la investigación y persecución de estos delitos, con el objetivo de fortalecer la coordinación y colaboración entre instituciones de procuración de justicia del país.

Además, estuvieron presentes Israel Agüero Alegría, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal; Susana Paz Trejo, coordinadora de Análisis de Operaciones Financieras en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); Tania Silva Rosas, directora general de Trata y Tráfico de Personas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Haydeé Vargas Sánchez, fiscal especial para la Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas; y Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales e integrante de la Junta de Gobierno del INACIPE.

Con la realización de este Décimo Encuentro Nacional, la FGR, a través de la FEVIMTRA, refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la coordinación institucional y de las capacidades para prevenir, investigar y perseguir estos delitos.