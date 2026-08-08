Nueva orden de aprehensión en contra del directivo de la academia militar Doenitz

La situación legal de Jorge Luis “P”, director del plantel educativo Doenitz donde falleció la alumna Dafne Zapata Quintos a causa de una novatada, se complicó aún más después de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas le cumplimentó una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito de violación agravada.

La notificación se realizó en el Centro de Ejecución de Sanciones del municipio de Altamira, donde el directivo se encuentra recluido junto con la instructora del plantel, Estrellita “M”, y la estudiante Dana Yanina “N”, también implicadas en el caso de la joven fallecida.

Durante la audiencia inicial, Jorge Luis “P” compareció por videoconferencia a petición de su defensa, la cual argumentó que su traslado representaba un riesgo debido a la atención mediática y social que ha generado el caso.

Los abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que el plazo se amplió a 144 horas y el juez reprogramó la diligencia para la próxima semana.

Aunque la Fiscalía no ha informado oficialmente sobre la nueva acusación, trascendió que el delito data de varios años atrás.

Al parecer, la víctima, quien en el momento de la agresión tenía 17 años, presuntamente fue abusada y como resultado tuvo un hijo; sin embargo, en ese entonces no se presentó denuncia.

La reforma estatal que establece que el delito de violación es imprescriptible en Tamaulipas permitió que la demanda procediera y finalmente se girara la orden de captura.

Jorge Luis “P”, Estrellita “M” y Dana Yanina “N” permanecen presos por su presunta responsabilidad en la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida el 16 de julio de este año en la academia Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, en un hecho que las autoridades investigan como derivado de una novatada.

El caso ha motivado que exalumnos de otros ciclos se animaran a presentar sus propias experiencias.

No obstante, la madre de Dafne, Alejandra Quintos, denunció públicamente que la delegación regional de la Fiscalía se ha negado a recibir las denuncias.