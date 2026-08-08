Denuncian envenenamiento masivo de perros y gatos Querétaro; ofrecen recompensa por el responsable

Un envenenamiento masivo de animales de compañía fue denunciado por habitantes de la comunidad de La Llave, perteneciente al municipio de San Juan del Río, donde los vecinos acusaron que el tóxico habría sido colocado incluso dentro de patios de viviendas particulares.

Resultado de la acción, afirmaron, al menos cinco animales murieron y otros 25 resultaron afectados tras el presunto envenenamiento masivo.

De acuerdo con testimonios difundidos por vecinos, el ataque se registró principalmente sobre la calle Mina, donde varios perros y gatos comenzaron a presentar síntomas de intoxicación.

Los denunciantes señalaron que el alimento utilizado para atraer a los animales habría sido pollo, por lo que solicitaron información sobre personas que recientemente adquirieron desperdicios de este producto en la zona. También pidieron revisar cámaras de videovigilancia que pudieran aportar datos para identificar a quien resulte responsable.

Como parte de la búsqueda de información, habitantes de la comunidad anunciaron una recompensa económica que, según indicaron, asciende a 7 mil 450 pesos y podría aumentar con aportaciones adicionales de vecinos.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el inicio formal de una investigación, mientras organizaciones y ciudadanos continúan compartiendo el caso en redes sociales para reunir evidencia y exigir que los hechos sean esclarecidos.