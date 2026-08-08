Choque entre dos tráileres y dos vehículos particulares deja siete heridos en NL

Un choque múltiple entre dos tráileres y dos vehículos particulares dejó un saldo de siete lesionados en Escobedo, Nuevo León, este sábado.

El accidente se registró en Anillo Periférico y Margarito Caballero en la colonia Andrés Caballero.

Protección Civil del estado reportó que el percance ocurrió cuando un tráiler que transportaba rollos de papel Kraft a la altura del puente vehicular perdió el control y se vino por un desnivel de terracería ubicado entre los dos puentes con dirección hacia la Carretera a Colombia.

Protección Civil de Nuevo León atendió un choque múltiple en Escobedo que involucró dos tráileres y dos autos, con siete lesionados sin gravedad. Especial

Como resultado de esa maniobra chocó contra un tractocamión y dos vehículos particulares, ocasionando daños principalmente en el área del motor.

Las siete personas atendidas no presentaban lesiones de consideración por lo que no se presentaron traslados hospitalarios.

Ante el derrame de combustible y los rollos de papel, una unidad de Fuerza Civil abanderó la zona en espera de elementos de la Guardia Nacional.