Programa de Vivienda para el Bienestar beneficiará a 12 millones de familias: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó en Puebla 32 nuevas viviendas del Infonavit, 301 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y 657 constancias de finiquito de créditos impagables del Fovissste, como parte de la política de vivienda.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, anunció que a nivel nacional beneficiará a 12 millones de familias.

“En total, todo el Programa de Vivienda de nuestro sexenio va a beneficiar a 12 millones de familias, prácticamente una tercera parte de todas las familias de nuestro país. Fueron muchos años de gobiernos que vieron por unos cuantos. Fueron por lo menos 36 años de gobiernos que hicieron del Infonavit lo que quisieron, el Fovissste, no aumentó el salario mínimo, ya ni nos queremos acordar de aquellos tiempos. Pero hay que recordar lo que fue aquella, le llamamos nosotros ‘noche neoliberal’, porque el neoliberalismo fue un modelo económico y una forma de gobernar que le hizo mucho daño al pueblo de México. Se gobernaba para unos cuantos, para que unos cuantos se siguieran enriqueciendo a costa del pueblo de México”, sostuvo.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró que su Gobierno eliminó los requisitos para adquirir 1 millón 800 mil viviendas de bajo costo.

La jefa del Ejecutivo informó que al inicio de su Gobierno se ubicaron a casi 5 millones de créditos del Infonavit que se habían convertido en impagables.

Fueron muchos años donde el Infonavit en realidad era un negocio de unos cuantos. Un negocio de los desarrolladores inmobiliarios, un negocio de algunos de los que fueron parte del Infonavit”, señaló.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, puntualizó que en Puebla la meta del Infonavit, es de 45 mil viviendas nuevas con una inversión de 30 mil millones de pesos, de las cuales ya están 12 mil contratadas y en los próximos meses se contratarán otras 30 mil para llegar al 93% de la meta sexenal este año.