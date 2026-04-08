Senado aprueba reforma para agilizar cobranza de créditos fiscales

Ayer, el pleno del Senado aprobó una reforma clave para la cobranza de los créditos fiscales, la cual busca modernizar la aplicación de garantías y eliminar rigideces administrativas que obstaculizan la defensa de los contribuyentes.

El alcance de la reforma

La modificación establece reglas claras sobre la cobertura de las deudas con el fisco:

En materia de créditos fiscales, la garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento."

El dictamen, aprobado con 95 votos a favor y 12 abstenciones (del PRI), detalla que, al terminar dicho periodo y mientras no se cubra el crédito, el importe deberá actualizarse anualmente. La garantía deberá ampliarse para cubrir el crédito actualizado y los recargos correspondientes a los siguientes doce meses. Tras la votación, el documento fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En busca del equilibrio recaudatorio

Homero Davis, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado, explicó que la reforma “incide directamente en el equilibrio entre la eficacia recaudatoria del Estado y la protección de los derechos de las personas contribuyentes”.

El legislador subrayó que la garantía del interés fiscal es esencial para permitir la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución mientras se controvierte un crédito.

La reforma no modifica esa obligación ni elimina las modalidades de garantía previstas en la ley; lo que hace es modernizar su aplicación, eliminando rigideces que hoy generan costos innecesarios, trámites excesivos y barreras para el ejercicio efectivo del derecho de defensa”, puntualizó."

Homero Davis, secretario de la Comisión de Hacienda del Senado. Senado

Críticas de la oposición

Pese a que el bloque del PRI optó por la abstinencia, sus integrantes lanzaron duras críticas durante el debate. La senadora priista Claudia Anaya calificó la medida como una corrección insuficiente a errores previos de la mayoría legislativa.

Ahí va Morena a salvar a Morena de un problema en el que Morena se metió; estamos haciendo una corrección al Código Fiscal de un artículo que en octubre pasado redactaron de esta manera”, señaló Anaya minutos antes de la votación.

Claudia Anaya, senadora del PRI. Especial

La legisladora argumentó que persiste un esquema de "terrorismo fiscal", pues se exige garantizar la totalidad de la deuda, multas y recargos de un monto que aún no ha sido ganado en juicio por el SAT.

“Pusieron que si te fincan un crédito fiscal solo te podías amparar hasta el momento de llegar al remate... todavía persiste que tienes que meter la totalidad del recurso con multas y recargos de un dinero que ni siquiera se comprueba todavía que lo debes”, fustigó la senadora.

Anaya criticó que, aunque ahora se permite elegir libremente entre diversas modalidades de garantía (como billetes de depósito o cartas de crédito) sin un orden forzoso, la carga económica para el contribuyente sigue siendo excesiva antes de que exista una sentencia firme.