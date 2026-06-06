Semar y Armada Española realizan ejercicios navales en el Pacífico mexicano

Unidades de superficie y aéreas de la Secretaría de Marina-Armada de México participaron en ejercicios navales tipo PASSEX (Passing Exercise) con la fragata española "Álvaro de Bazán" (F-100), en aguas del Pacífico mexicano.

En las maniobras intervinieron las patrullas oceánicas ARM "Matías Romero" y ARM "Guillermo Prieto", así como un helicóptero Panther de la Armada de México, los cuales integraron una fuerza de tarea naval junto con personal de la Armada Española.

La Semar y la Armada Española ejecutaron maniobras PASSEX en el Pacífico mexicano con la fragata “Álvaro de Bazán” y patrullas oceánicas mexicanas. Especial

Durante el adiestramiento se llevaron a cabo operaciones enfocadas en mejorar la coordinación táctica, la interoperabilidad y los procedimientos navales entre ambas instituciones. Entre las actividades realizadas estuvieron formaciones tácticas de unidades de superficie, maniobras de evolución, navegación táctica, ejercicios de comunicaciones navales y señales visuales entre buques.

También se efectuaron operaciones aeronavales con helicóptero embarcado, además del intercambio de procedimientos operativos y doctrinales, con el propósito de homologar prácticas y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta en escenarios marítimos.

La Semar y la Armada Española ejecutaron maniobras PASSEX en el Pacífico mexicano con la fragata “Álvaro de Bazán” y patrullas oceánicas mexicanas. Especial

La Semar destacó que este tipo de ejercicios permite ampliar el nivel de preparación de las tripulaciones, mediante el intercambio de experiencias y técnicas navales con armadas de otros países.

Las maniobras realizadas en el Pacífico mexicano también contribuyen al fortalecimiento de los vínculos de cooperación y amistad entre México y España, así como a la coordinación internacional en materia de seguridad marítima y estabilidad regional.