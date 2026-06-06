Semar y Armada Española realizan ejercicios navales en el Pacífico mexicano
La Semar y la Armada Española realizaron ejercicios navales PASSEX en el Pacífico mexicano para fortalecer la interoperabilidad y cooperación en seguridad marítima.
Unidades de superficie y aéreas de la Secretaría de Marina-Armada de México participaron en ejercicios navales tipo PASSEX (Passing Exercise) con la fragata española "Álvaro de Bazán" (F-100), en aguas del Pacífico mexicano.
En las maniobras intervinieron las patrullas oceánicas ARM "Matías Romero" y ARM "Guillermo Prieto", así como un helicóptero Panther de la Armada de México, los cuales integraron una fuerza de tarea naval junto con personal de la Armada Española.
Durante el adiestramiento se llevaron a cabo operaciones enfocadas en mejorar la coordinación táctica, la interoperabilidad y los procedimientos navales entre ambas instituciones. Entre las actividades realizadas estuvieron formaciones tácticas de unidades de superficie, maniobras de evolución, navegación táctica, ejercicios de comunicaciones navales y señales visuales entre buques.
También se efectuaron operaciones aeronavales con helicóptero embarcado, además del intercambio de procedimientos operativos y doctrinales, con el propósito de homologar prácticas y fortalecer la capacidad de respuesta conjunta en escenarios marítimos.
La Semar destacó que este tipo de ejercicios permite ampliar el nivel de preparación de las tripulaciones, mediante el intercambio de experiencias y técnicas navales con armadas de otros países.
Las maniobras realizadas en el Pacífico mexicano también contribuyen al fortalecimiento de los vínculos de cooperación y amistad entre México y España, así como a la coordinación internacional en materia de seguridad marítima y estabilidad regional.