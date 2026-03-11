Ocurre subasta en Francia denunciada por el INAH; se desconoce el destino de las piezas

La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, exigió ayer frenar una subasta en París, Francia, luego de que autoridades identificaran cuatro piezas arqueológicas prehispánicas, que forman parte del patrimonio mexicano, en el catálogo de las piezas subastadas.

A través de un comunicado, la Secretaría expresó su “rotunda desaprobación” de la venta de estas piezas en la subasta “Tout l’Or des Empires". Collection de Monsieur D” que tuvo lugar hoy en el Hôtel Drouot a las 3 de la tarde (8:00 AM GMT-6), y fue organizada por la casa de subastas francesa Maison de Vente Millon et Associés

La legislación mexicana estipula que bienes arqueológicos e históricos, considerados propiedad de la Nación, son inalienables e imprescriptibles; por lo cual su venta y/o exportación son ilegales.

El gobierno mexicano informó que ya se iniciaron procedimientos legales y diplomáticos para impedir la venta de estos objetos y para facilitar su repatriación a México.

En el sitio de la casa de subastas, se retiraron las cuatro piezas señaladas del catálogo digital. Sin embargo, en la versión impresa (disponible en PDF) siguen apareciendo los bienes identificados.

Aunque la totalidad de las piezas identificadas por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), estos dos objetos fueron identificados por la casa de subasta en su catálogo completo, publicado el 27 de febrero. Maison Millon

Una publicación por parte de Maison Millon en su cuenta de Instagram confirmó que sí se llevó a cabo la subasta. Sin embargo, se desconoce, por el momento, si se concretó su venta o si la Secretaría logró iniciar el proceso de repatriación. La única información comunicada por Maison Millon, hasta ahora, es el monto total recaudado durante la subasta: 639 mil 295 euros (equivalente a alrededor de 13 millones de pesos mexicanos).

Una historia publicada por la cuenta de Instagram de Maison Millon confirma que ocurrió la subasta y que recaudó más de 600 mil euros. Maison Millon

Repatriación del patrimonio nacional: una lucha continua

No es la primera vez que el gobierno condena una subasta organizada por la Maison Millon. En septiembre de 2022 ya había interpuesto una demanda ante la Fiscalía General de la República y emitido un aviso a Interpol para frenar la venta de 17 artículos en la subasta “Art Tribal d’Afrique subsaharienne, d'Amérique, d'Océanie et art Précolombien”.

Hace dos semanas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también denunció otra subasta titulada “Les Empires des Lumières” organizada por la misma casa, que incluía 40 bienes arqueológicos prehispánicos en su catálogo de objetos históricos de los grandes imperios de la América precolombina.

Además de estos ejemplos, autoridades han señalado la persistencia de ventas de este tipo de patrimonio en Francia, pese a las protestas y procedimientos legales del Gobierno Mexicano.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Antropología e Historia comunicaron en diciembre del año pasado que, durante 2025, México logró la recuperación de más de dos mil objetos arqueológicos y documentales fuera del país.

Las restituciones de dichos bienes, muchos en colecciones privadas de particulares que optaron por devolverlos voluntariamente, se concretaron y fueron coordinadas a través de embajadas y consulados mexicanos como Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Italia, y Países Bajos.