Semar rescata a secuestrados en Sinaloa

Elementos de la Armada de México (Semar) localizaron a dos personas presuntamente privadas de su libertad en Mazatlán, Sinaloa.

Esta acción se llevó a cabo derivado de reporte generado al C4 en días pasados, en el cual se alertó sobre la privación de la libertad de una persona.

Por lo que, derivado para la atención del reporte, se desplegó personal operativo para coadyuvar en la búsqueda y brindar auxilio humanitario a los familiares del afectado.

Durante el desarrollo de múltiples recorridos terrestres de vigilancia y seguridad en esta ciudad y puerto, personal naval localizó a dos personas privadas de su libertad, de las cuales uno de ellos cuenta con las características de la persona reportada.

A las personas localizadas se les proporcionó atención médica inmediata para verificar su estado de salud.

Posteriormente, fueron trasladadas para ser puestas a disposición de las autoridades correspondientes, con el fin de darle continuidad a la carpeta de investigación.